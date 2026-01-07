Home > बिहार > Bihar News: हिजाब पहनकर बिहार में न करें ये काम! राज्य में नया नियम हुआ लागू, जानें क्या?

Hijab in Bihar: बिहार के बाज़ारों से एक बड़ी और ज़रूरी खबर सामने आ रही है. सुरक्षा पक्की करने के मकसद से, बिहार अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने हिजाब, नकाब या कोई भी चेहरा ढकने वाली चीज़ पहनने वाले किसी भी व्यक्ति के दुकानों में घुसने पर रोक लगा दी है.

By: Heena Khan | Published: January 7, 2026 1:29:29 PM IST

Bihar News: बिहार के बाज़ारों से एक बड़ी और ज़रूरी खबर सामने आ रही है. सुरक्षा पक्की करने के मकसद से, बिहार अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने हिजाब, नकाब या कोई भी चेहरा ढकने वाली चीज़ पहनने वाले किसी भी व्यक्ति के दुकानों में घुसने पर रोक लगा दी है. ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन (AIJGF) के निर्देशों पर लिया गया यह फैसला कल से पूरे राज्य में लागू होगा.

इस वजह से लिया फैसला 

इस फैसले की पुष्टि करते हुए ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के बिहार राज्य अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि यह कदम किसी धार्मिक या निजी भावना को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षा कारणों से उठाया गया है. उन्होंने साफ किया कि कल से राज्य की किसी भी दुकान में पूरी तरह से चेहरा ढके हुए किसी भी व्यक्ति को घुसने नहीं दिया जाएगा और न ही उन्हें कोई सामान बेचा जाएगा.

सोने और चांदी के दाम 

फेडरेशन के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतें फिलहाल ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं. 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,40,000 और एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग 2,50,000 हो गई है. इन चीज़ों की ज़्यादा कीमत की वजह से चोरी का खतरा लगातार बना रहता है.

अपराध को काबू करने का नया तरीका 

अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि हाल ही में हुई कई चोरी की घटनाओं में यह देखा गया है कि अपराधी 3-4 लोगों के ग्रुप में आते हैं और पूरा चेहरा ढके हुए, नकाब या मास्क पहने होते हैं. क्योंकि उनके चेहरे ढके होते हैं, इसलिए अपराध के बाद उनकी पहचान करना नामुमकिन हो जाता है. फेडरेशन का तर्क है कि दुकानदारों और उनके ग्राहकों दोनों की सुरक्षा के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि दुकान में आने वाले हर व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई दे.

