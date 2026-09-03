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Buxar Crime: 2 टीचरों ने 12 स्कूलों छात्राओं के साथ कई महीनों तक किया दुष्कर्म, वीडियो बना कर दिया लीक, फिर जो हुआ…

Buxar Crime: बिहार के बक्सर जिले में एक सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों ने 12 स्कूली छात्राओं के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म किया. इसके बाद वीडियो बनाकर लीक कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों शिक्षकों को जमकर कूट दिया.

By: Sohail Rahman | Published: September 3, 2026 7:51:35 PM IST

बिहार के बक्सर में 12 स्कूली छात्राओं के साथ 2 शिक्षकों ने कई महीनों तक किया दुष्कर्म
बिहार के बक्सर में 12 स्कूली छात्राओं के साथ 2 शिक्षकों ने कई महीनों तक किया दुष्कर्म


Buxar Crime: बिहार (Bihar News) के बक्सर जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आ रही है. दरअसल, पूरा मामला यह है कि डुमरांव ब्लॉक के एक मिडिल स्कूल के 2 शिक्षकों पर 12 नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने और उनके अश्लील वीडियो को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल करने का गंभीर आरोप लग रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है. जिसके बाद ग्रामीणों ने शिक्षकों की बुरी तरह पिटाई कर दी. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में करना पड़ा.

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दोनों शिक्षकों को किया गया सस्पेंड

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. जबकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि यह शर्मनाक हरकत कई महीनों से चल रही थी. आरोपी शिक्षकों ने ना केवल छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनके वीडियो भी रिकॉर्ड किए. परिवारों और स्थानीय लोगों को इस मामले के बारे में तब पता चला जब 3 दिन पहले इंटरनेट पर वीडियो वायरल हुआ.

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ग्रामीणों ने दोनों शिक्षकों को घेरकर पीटा

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल में दोनों शिक्षकों को घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी. घटना की सूचना मिलने के बाद कृष्ण ब्रह्म थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की लिखित शिकायत के आधार पर कृष्ण ब्रह्म थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने वायरल वीडियो को सबूत के तौर पर शामिल कर लिया और पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

एसपी ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर बक्सर पुलिस अधीक्षक (SP) शुभम आर्या और प्रभारी डीएसपी (DSP) समीर कुमार सिंह का बयान सामने आया है. जिसमें दोनों ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है और कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है. वायरल वीडियो और परिवार के सदस्यों के बयानों के आधार पर पुलिस की विशेष टीमें सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही हैं, जिसमें पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर आरोप शामिल हैं.

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Tags: bihar newscrime news
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