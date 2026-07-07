Burbak Meaning: बुरबक का क्या मतलब होता है और क्या यह गाली है? मैथिली ठाकुर के वायरल ऑडियो के बाद देश भर में लोग कर रहे सर्च!

दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है. इस ऑडियो में वह फोन पर एक व्यक्ति को फटकारते हुए ‘बुड़बक/बुरबक’ और ‘खच्चर’ कहती सुनाई दे रही हैं. ऑडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है और लोग सर्च कर रहे हैं कि आखिर इस शब्द का असली मतलब क्या है? क्या मैथिली ठाकुर ने बातचीत के दौरान सच में किसी गाली का इस्तेमाल किया या फिर यह महज एक डांट-फटकार है? आइए जानते हैं इस शब्द का सही अर्थ और ढूंढते हैं आपके इन सभी सवालों के जवाब.

बुड़बक/बुरबक का मतलब क्या होता है?

बुरबक/बुड़बक सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि बिहार की मिट्टी और वहाँ की आम बोलचाल का एक अभिन्न हिस्सा है. बिहार के अमूमन हर घर, चौक-चौराहों और दोस्तों की महफिल में यह शब्द बेहद सामान्य रूप से धड़ल्ले से बोला जाता है. इसे बिहार में किसी अशिष्ट या गंभीर गाली की श्रेणी में नहीं रखा जाता, बल्कि यह अपनों को डांटने या टोकने का एक बेहद अनौपचारिक और देसी अंदाज है. अक्सर जब कोई व्यक्ति मूर्ख, बेवकूफ, नासमझ या मंदबुद्धि जैसी हरकतें करता है, तो बिहारी लहजे में तुरंत उसके मुंह से ‘बुड़बक’ निकल ही जाता है.

उदाहरण 1 (दोस्तों के बीच): ‘अरे बुड़बक कहीं का! जब तुमको पता था कि आज ऑफिस बंद है, तो काहे ले पैदल उतना दूर चल गए?’

उदाहरण 2 (घर में डांट पड़ते वक्त): ‘एगो छोटा सा काम ढंग से नहीं होता तुमसे, एकदम बुरबके रह गए का जी!’

कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर द्वारा ऑडियो में इस्तेमाल किया गया ‘बुड़बक’ (या बुरबक) शब्द कोई गंभीर गाली नहीं है. यह बिहार की मिट्टी का वो अनौपचारिक और ठेठ देसी शब्द है, जो भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषाओं में अक्सर किसी के प्रति अपना गुस्सा या नाराजगी जताने के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है. विधायक ने भी बातचीत के दौरान सामने वाले की हरकत पर अपनी तीखी नाराजगी बयां करने के लिए ही गुस्से में कह दिया- ‘बुड़बक कहीं का…’.

हालांकि, जब से यह कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तब से बिहार की सियासत में अच्छा-खासा उबाल आ गया है. बिहार के लोग तो इस शब्द के मिजाज और इसके पीछे के देसी लहजे को पल भर में समझ गए, लेकिन देश के बाकी हिस्सों के लोग अब भी इंटरनेट पर इस अनोखे शब्द का मतलब ढूंढ रहे हैं. हर कोई बस यही जानना चाह रहा है कि आखिर इस ‘बुड़बक’ शब्द का असली मायना और इसका इतिहास क्या है, जिसने पूरी सोशल मीडिया पर इतना हड़कंप मचा रखा है.

(नोट: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विवाद अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव के बेटे या उनसे जुड़े पक्षों और सामाजिक कार्यकर्ता के बीच का बताया जा रहा है, हालांकि वायरल ऑडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती).

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