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कौन थे ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया? जिन्होंने रणवीर सेना का किया गठन; हत्या के बाद पूरे बिहार में भड़क उठी थी हिंसा

Brahmeshwar Singh Mukhiya Murder: बिहार के भोजपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया ने रणवीर सेना का गठन किया था. जिनकी हत्या के बाद पूरे बिहार में हिंसा भड़क उठी थी.

By: Sohail Rahman | Published: June 14, 2026 3:54:09 PM IST

ब्रह्मेश्वर सिंह की हत्या के बाद पूरे बिहार में भड़क उठी थीं हिंसा
ब्रह्मेश्वर सिंह की हत्या के बाद पूरे बिहार में भड़क उठी थीं हिंसा


Ranvir Sena Chief Killing: बिहार के इतिहास में 1 जून, 2012 की तारीख दर्ज है. इस दिन ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था. जो कि कई दिनों तक चला था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, गया और औरंगाबाद समेत कई जिलों में हिंसा और आगजनी की थी. जिसको लेकर पुलिस ने बताया था कि रणवीर सेना (एक प्रतिबंधित ऊंची जाति का संगठन) के समर्थकों ने अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद ज़िलों में सड़कें जाम कर दीं.

जिसको लेकर उस वक्त अरवल और जहानाबाद के पुलिस अधिकारियों ने का था कि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों पर हमला किया था. प्रदर्शनकारी यहीं नहीं रूके बल्कि पुलिस से भिड़ने की भी खबरें सामने आई थी. और जबरदस्ची दुकानें और बाजार बंद करवा दिए थे.

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रेलवे स्टेशन पर पटरियां की जाम

रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर पटरियां जाम कर दी थीं और ट्रेन सेवाओं को बाधित कर दिया था. जहानाबाद के अलावा औरंगाबाद से भी हिंसा की खबरें सामने आई थीं.

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ब्रह्मेश्वर सिंह की हत्या

बताया जा रहा है कि भोजपुर के आरा शहर में अज्ञात बंदूकधारियों ने ब्रह्मेश्वर सिंह की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उनके समर्थकों ने आरा में पुलिस की गाड़ियों और सरकारी कार्यालयों पर हमला कर दिया था. इसके बाद, पटना में रणवरी सेना प्रमुख के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान भी हिंसा भड़क गई थी. बताया जा रहा है कि ब्रह्मेश्वर सिंह की हत्या मॉर्निंग वॉक के दौरान की गई थी.

कौन थे ब्रह्मेश्वर मुखिया?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रह्मेश्वर मुखिया अपने इलाके के काफी चर्चित व्यक्ति थे और वो करीब 30 वर्षों तक अपने पंचायत के मुखिया रहे थे. बाद में वो सवर्णों पर हो रहे कथित जुर्म और अत्याचार के खिलाफ रणवीर सेना से जुड़ गए. जिसके बारे में बताया जाता है कि सितंबर 1994 में ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में ही रणवीर सेना का गठन किया था. रणवीर सेना को सवर्णों का ‘सेना’ माना जाता था.

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Tags: bihar newscrime news
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