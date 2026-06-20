5450 इंटरव्यू और 2035 वैकेंसी… BPSC 70वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, कितने नंबरों से श्रद्धा पांडे बनीं टॉपर

BPSC 70th Result Shraddha Pandey Topper: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने 70वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए हैं. कमीशन ने शाम करीब 5:30 बजे ऑफिशियली रिजल्ट जारी किए. यह रिक्रूटमेंट प्रोसेस कमीशन के इतिहास में सबसे बड़े रिक्रूटमेंट प्रोसेस में से एक माना जा रहा है.

कमीशन के मुताबिक, मेन (रिटन) एग्जाम 25 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2025 तक पटना के 32 एग्जामिनेशन सेंटर्स पर हुआ था. एग्जाम में कुल 20,034 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे. मेन एग्जाम के रिजल्ट 16 दिसंबर, 2025 को घोषित किए गए थे, जिसमें 5,401 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए गए थे.

2035 पोस्ट्स के लिए सिलेक्शन हुआ

रिजल्ट जारी करते हुए, BPSC चेयरमैन रवि मनुभाई परमार ने बताया कि 70वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जरिए 2035 पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो गया है. फाइनल रिजल्ट में कुल 2027 कैंडिडेट सफल घोषित किए गए, जबकि योग्य कैंडिडेट की कमी के कारण दिव्यांग कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट खाली रह गईं.

श्रद्धा पांडे लिस्ट में टॉप पर

श्रद्धा पांडे ने 593 मार्क्स के साथ फाइनल रिजल्ट में पहला स्थान हासिल किया. शशांक गौरव और आयुष बिजॉय ने 592 मार्क्स के साथ क्रम से दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया.

पेपर लीक की खबरें बेबुनियाद

रवि मनुभाई परमार ने कहा कि एग्जाम के दौरान पेपर लीक होने और सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल होने की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. उन्होंने कहा कि कुछ एग्जाम और कोचिंग एजेंसियों ने कैंडिडेट को गुमराह करने और उनके पैसे ठगने की कोशिश की, लेकिन कमीशन की जांच में पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया.

कमीशन चेयरमैन ने रिजल्ट जारी करने में देरी पर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि 68वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 324 वैकेंसी के लिए 817 कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था. 69वीं परीक्षा में 475 पोस्ट के लिए 1,252 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ था. इसके मुकाबले, 70वीं परीक्षा में 2,035 पोस्ट के लिए 5,450 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ था, इसलिए रिजल्ट तैयार होने में ज़्यादा समय लगा.

बापू एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स दोबारा कराया गया

गौरतलब है कि बापू एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स में हुए हंगामे के बाद, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था और एक एग्जाम सेंटर पर दोबारा कराया गया था. इसके बावजूद, कमीशन ने पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और फेयर बताते हुए सफलतापूर्वक फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया.

रिजल्ट कैसे चेक करें

कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.