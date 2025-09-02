Home > बिहार > Bihar News: त्योहारी सीजन में बिहारवासियों की हुई बल्ले-बल्ले, इन पांच राज्यों के लिए शुरू हुई सस्ती बस सेवा

Bihar News: त्योहारी सीजन में बिहारवासियों की हुई बल्ले-बल्ले, इन पांच राज्यों के लिए शुरू हुई सस्ती बस सेवा

Bihar tourism: बिहार सरकार ने देश के पांच राज्यों से अपने घर बिहार आने वाले लोगो के लिए बस सेवा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है।

Published By: Shivani Singh
Published: September 2, 2025 17:43:27 IST

Bihar tourism: त्योहारी सीजन में बिहारवासियों के लिए अच्छी खबर है। दुर्गा पूजा, दिवाली और महापर्व छठ पूजा को लेकर बिहार सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। देश के अलग-अलग राज्यों में रह रहे प्रवासियों के लिए त्योहारों में बिहार लौटना सस्ता और सुविधाजनक होने वाला है। बिहार सरकार ने देश के पांच राज्यों से अपने घर बिहार आने वाले लोगो के लिए बस सेवा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है।

आपको बता दें कि बिहार राज्य बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) पीपीपी मोड में 50-60 सीटों की क्षमता वाली एसी, नॉन-एसी और एसी स्लीपर बसें चलाने जा रहा है और ये बसें बिहार से पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड, उत्तरप्रदेश और हरियाणा के विभिन्न शहरों के लिए चलायी जाएंगी। यही नहीं बिहार सरकार ने बस किराए में रियायत देकर यात्रियों को राहत देने का फैसला किया है।

इन पाँच राज्यों के लिए सस्ती बस सेवा (Cheap bus service for these five states)

दिल्ली की बात करें तो अररिया, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान और सुपौल जैसे शहरों के लिए बसें उपलब्ध होंगी।

हरियाणा में रहने वाले प्रवासियों के लिए अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, गया, मुजफ्फरपुर, पटना-अंबाला, गुरुग्राम और पानीपत के लिए बसें चलेंगी।

झारखंड में रहने वाले बिहारी प्रवासियों के लिए आरा, बिहारशरीफ, पटना, पूर्णिया-बोकारो, धनबाद, रांची, डाल्टनगंज, गुमला और हजारीबाग के लिए बस सेवा उपलब्ध है। 

उत्तर प्रदेश से आने वाले प्रवासियों के लिए छपरा, देवरिया, गया, किशनगंज, पटना-बलिया, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, सारनाथ और वाराणसी के लिए बसें उपलब्ध हैं। 

पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ रहने वाले प्रवासियों के लिए औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, छपरा, फारबिसगंज, गया, गोपालगंज, हिसुआ, जोगबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, ठाकुरगंज और वजीरगंज से कोलकाता, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर के लिए बसें उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि इन सभी शहरों से प्रतिदिन बसों का संचालन किया जाएगा। 

1 सितंबर से टिकट बुकिंग शुरू (Ticket booking starts from 1 September)

यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग 1 सितंबर से BSRTC की आधिकारिक वेबसाइट https://bsrtc.bihar.gov.in पर शुरू हो गई है। इससे 20 सितंबर से 30 नवंबर, 2025 के बीच दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर घर लौटने वाले प्रवासी बिहारियों को सुरक्षित और सस्ती यात्रा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

