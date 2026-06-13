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Bihar Weather: बिहार में मॉनसून की एंट्री, पर पटना अभी भी बेहाल: जानें आपके जिले में कब होगी बारिश!

बिहार में मॉनसून ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन पटना समेत कई जिलों में उमस अभी भी बेहाल कर रही है. जानिए आपके शहर में झमाझम बारिश कब शुरू होगी.

By: Shivani Singh | Published: June 13, 2026 1:39:20 PM IST

आपके शहर में झमाझम बारिश कब शुरू होगी(Bihar Weather)
आपके शहर में झमाझम बारिश कब शुरू होगी(Bihar Weather)


मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और खराब मौसम के दौरान खुली जगहों पर जाने से बचें. अगर आप बाहर हैं, तो तुरंत किसी मज़बूत इमारत में शरण लें. पेड़ों के नीचे न खड़े हों और बिजली के खंभों व खुले मैदानों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें…

हालांकि पूर्णिया के रास्ते बिहार में मॉनसून आ चुका है, लेकिन अब तक गर्मी से पूरी तरह राहत नहीं मिली है. पटना समेत दक्षिण-पश्चिम बिहार के जिलों में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं. मौसम केंद्र ने आज कोसी, सीमांचल, मिथिला और अंग क्षेत्रों के जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई में कई जगहों पर बारिश की उम्मीद है. वहीं, उत्तर और मध्य बिहार के जिलों जैसे पश्चिम और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और वैशाली में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. दक्षिण-पश्चिम बिहार के जिलों, जिनमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा और अरवल शामिल हैं, में भी एक-दो जगहों पर बारिश की संभावना है.

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बिहार के किन जिलों में मॉनसून सक्रिय है?

मौसम केंद्र के अनुसार, 12 जून को मॉनसून उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल और बिहार के बाकी हिस्सों और ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा. नतीजतन, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, मुंगेर और लखीसराय समेत कई जिलों में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो-तीन दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी, ओडिशा, झारखंड और बिहार के अन्य हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं.

पटना में बारिश कब होगी?(Patna me barish kab hogi)

राजधानी पटना के लोगों को अगले पांच दिनों तक गर्मी और उमस से राहत मिलने की बहुत कम संभावना है. 13 से 17 जून के बीच अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 13 जून की सुबह आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, हालांकि दोपहर और शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 14 जून को मौसम की स्थिति बदल सकती है और बारिश की संभावना है; तापमान अधिकतम 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। 15 जून को आसमान फिर से मुख्य रूप से साफ रहने की उम्मीद है, हालांकि शाम को हल्के बादल छा सकते हैं; अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 16 और 17 जून को राजधानी में मौसम की गतिविधि फिर से बढ़ सकती है; दोनों दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ-साथ बारिश और आंधी-तूफान की भविष्यवाणी की गई है. 16 जून को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और 17 जून को 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है.

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