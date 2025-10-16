Bihar weather: बिहारवासियों को होने लगा गुलाबी ठंड का एहसास, जानिए आज आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

बिहार के मौसम ने आज भी अपने रंग-बिरंगे अंदाज़ दिखाए हैं। सुबह की हल्की ठंड से लोग शॉल और स्वेटर में नजर आए, दिन में धूप ने गर्मी का अहसास कराया, और शाम होते-होते मौसम फिर से ठंडी झुर्रियों के साथ सिहरन दे रहा है। फिलहाल प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है और मानसून धीरे-धीरे विदाई की तैयारी में है। आइए जानते हैं कि आज बिहार और इसके प्रमुख शहरों में मौसम कैसा रहने वाला है।

बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम?

गुरुवार को बिहार में मौसम साफ़ रहने की उम्मीद है। दिन में तेज़ धूप भी खिली रहेगी। मौसम विभाग ने इस दौरान किसी भी ज़िले के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. राज्य में आज अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. 20 अक्टूबर तक बिहार के सभी ज़िलों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है. अगले पाँच दिनों में राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है.

राजधानी पटना में आज मौसम कैसा रहेगा?

पटना में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है. सुबह और शाम हल्की ठंडक रहेगी. दिन में तेज धूप खिलने से हल्की गर्मी का एहसास हो सकता है. हवा की गति 9 से 12 किमी प्रति घंटे के आसपास रहने की संभावना है. यहाँ अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. गया में भी मौसम साफ रहने की संभावना है. यहाँ भी बारिश की कोई संभावना नहीं है. दिन में धूप तीखी रहेगी, लेकिन सुबह और शाम हल्की ठंडक राहत देगी। इसके अलावा, मुजफ्फरपुर में दिन में मौसम साफ और धूप वाला रहने की उम्मीद है.

आईएमडी के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य हिस्सों से वापस चला गया है. मानसून पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों से भी विदा हो गया है. अगले दो दिनों में देश के शेष हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून के विदा होने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं. बिहार में फिलहाल बारिश की कोई गतिविधि नहीं दिख रही है. आने वाले दिनों में भी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है. अब राज्य में धीरे-धीरे ठंड का मौसम शुरू हो रहा है.

