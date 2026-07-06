Home > बिहार > Bihar Weather Update: लोगों को मिलेगी गर्मी और उमस से राहत! औरंगाबाद सहित 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 17 जिलों में वज्रपात का अलर्ट

Bihar Weather Update: लोगों को मिलेगी गर्मी और उमस से राहत! औरंगाबाद सहित 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 17 जिलों में वज्रपात का अलर्ट

Bihar Me aaj Ka Mausam Kaisa Rhega: बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे अब लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है. मौसम विभाग ने 3 जिलों औरंगाबाद, रोहतास और गयाजी में मुख्य रूप से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, वहीं पटना सहित 17 जिलों में वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 6, 2026 12:03:21 PM IST

weather in bihar
weather in bihar


Bihar Me aaj Ka Mausam Kaisa Rhega: बिहार में बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले 24 घंटे में राज्य में कई जगह बारिश हुई और तापमान में गिरावट आई है.

मौसम विभाग ने सोमवार के लिए औरंगाबाद, रोहतास एवं भभुआ में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की है. इसके अलावा 17 जिलों में वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है.

You Might Be Interested In

बिहार में एक्टिव हुआ मानसून 

बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रसार के बाद मौसम तेजी से बदल रहा है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाये  तापमान में गिरावट आई है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र विकसित होने के साथ राज्य में मानसून सक्रिय हो गया है. सोमवार को मौसम विभाग ने बिहार के तीन जिलों औरंगाबाद, रोहतास एवं भभुआ के लिए मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है, हालाँकि इन जिलों के अलावा भी अन्य स्थानों पर भी बारिश हो सकती है. इसके अलावा मौसम विभाग ने पटना सहित 17 जिलों में वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है.

वज्रपात की चेतावनी 

मौसम विभाग द्वारा राजधानी सहित प्रदेश के अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गयाजी, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, भागलपुर, मुंगेर,भोजपुर, बक्सर, रोहतास और शेखपुरा में मेघ गर्जन एवं वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है. अगले 2-3 दिनों में राज्य के अलग-अलग  जिलों में बारिश होने की संभावना है. आगामी दिनों में हल्की से मध्यम बारिश लगभग राज्य के सभी स्थानों पर हो सकती है. हालांकि इस बार मानसून थोड़ा कमजोर है और मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से 55 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज हुई है.

ज्यादातर जिलों के तापमान में आई गिरावट

रविवार की शाम से ही राज्य के ज्यादातर जिलों में मौसम बदलने लगा और कई स्थानों पर धूलभरी आंधियां चलीं और छिटपुट बारिश भी हुई. पटना सहित आसपास के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने के साथ लोगों को उमसवाली चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है. मौसम में बदलाव आने के साथ पटना सहित ज्यादातर जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. बता दें कि पटना के अधिकतम तापमान में तीन डिग्री की गिरावट के साथ 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 39.0 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतास सबसे गर्म रहा. इसके अलावा पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में वर्षा दर्ज की गई.

Tags: biharbihar weatherMonsoon
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
Bihar Weather Update: लोगों को मिलेगी गर्मी और उमस से राहत! औरंगाबाद सहित 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 17 जिलों में वज्रपात का अलर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Weather Update: लोगों को मिलेगी गर्मी और उमस से राहत! औरंगाबाद सहित 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 17 जिलों में वज्रपात का अलर्ट
Bihar Weather Update: लोगों को मिलेगी गर्मी और उमस से राहत! औरंगाबाद सहित 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 17 जिलों में वज्रपात का अलर्ट
Bihar Weather Update: लोगों को मिलेगी गर्मी और उमस से राहत! औरंगाबाद सहित 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 17 जिलों में वज्रपात का अलर्ट
Bihar Weather Update: लोगों को मिलेगी गर्मी और उमस से राहत! औरंगाबाद सहित 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 17 जिलों में वज्रपात का अलर्ट