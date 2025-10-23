Home > बिहार > बिहार में बढ़ने वाली है ठंड! नवंबर के पहले हफ्ते से बदल जाएगा मौसम का मिज़ाज

बिहार में बढ़ने वाली है ठंड! नवंबर के पहले हफ्ते से बदल जाएगा मौसम का मिज़ाज

बिहार में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है.मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर के पहले सप्ताह से पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट आएगी और राज्य में ठंड बढ़ेगी.जानिए पटना समेत बिहार के अन्य जिलों का ताज़ा मौसम हाल.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 23, 2025 10:52:14 PM IST

Bihar weather: पछुआ हवाओं के कारण राज्य का मौसम शुष्क रहेगा. अगले पाँच दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है. पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, सुबह और शाम हल्की ठंड बनी रहेगी. पटना, गंगा के मैदानी इलाकों और तराई क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है. धूप खिलने के साथ तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.

पटना का तापमान

बुधवार को पटना में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मोतिहारी में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पटना समेत 18 शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई. हालाँकि, शेष जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर रहा. पटना और आसपास के इलाकों में सुबह और शाम हल्की ठंड बनी रही. दिन में धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा. मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर के पहले सप्ताह से एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में धीरे-धीरे कमी आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी.

नवंबर से बढ़ेगी ठंड

मौसम विज्ञानियों ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नवंबर के पहले सप्ताह से तापमान में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है. इससे राज्य में ठंड बढ़ेगी और रात के तापमान में तेज़ी से गिरावट आएगी. फ़िलहाल, बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क है और अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने की संभावना है.

