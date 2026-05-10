Home > बिहार > 100 की दावत बाराती पहुंचे 200! बाप ने खाने में मिलाया जमालगोटा; खतों में भागते रहे ससुर-जीजा, देखें Video

100 की दावत बाराती पहुंचे 200! बाप ने खाने में मिलाया जमालगोटा; खतों में भागते रहे ससुर-जीजा, देखें Video

Bihar Video Viral: बिहार से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. इस खबर को जानने के बाद आप शायद की शादी में जाने से पहले 10 बार सोचें. दरअसल, बिहार में एक दुल्हन के पिता ने शादी में आए 100 मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया था.

By: Heena Khan | Published: May 10, 2026 12:06:23 PM IST

wedding viral video bihar
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Bihar Video Viral: बिहार से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. इस खबर को जानने के बाद आप शायद की शादी में जाने से पहले 10 बार सोचें. दरअसल, बिहार में एक दुल्हन के पिता ने शादी में आए 100 मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया था. लेकिन हुआ कुछ यूँ की बिना दावत के दूल्हे की तरफ़ से 200 लोग बारात लेकर पहुँच गए. उसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला था. वहीं अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया ओर तेजी से वायरल हो रहा है. 

खाने में मिलाया जमालगोटा

बता दें कि बरात में 200 लोग देख पिता को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि गुस्से में आकर पिता ने खाने में जमालगोटा (पेट साफ़ करने वाली एक तेज़ दवा) मिला दिया. इसके बाद जो हुआ, वो पूरी तरह से अफ़रा-तफ़री थी. बड़े-बड़े आदमी खेतों की तरफ़ भाग रहे थे. पानी की बोतलें हवा में उड़ रही थीं. धोतियाँ हवा में लहरा रही थीं. पूरी बारात एक ऐसी 100 मीटर की दौड़ बन गई थी, जिसके लिए किसी ने साइन अप नहीं किया था.

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बारातियों ने बरात में न जाने की खाई कसम 

और बाराती? उन्होंने मिलकर कसम खा ली है कि आने वाले समय में वो किसी भी शादी में शामिल नहीं होंगे. सच कहूँ तो, भारत में यह जितना हम मानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आम है. आप 50 लोगों के लिए RSVP करते हैं, और 150 लोग सिल्क की शेरवानी पहनकर 5 कोर्स वाले खाने की उम्मीद में आ जाते हैं. एक दिन, हर होने वाला नाराज़ ससुर बिहार से सीख ज़रूर लेगा. असली शादी बिगाड़ने वालों की ही शादी बिगड़ गई. 

Tags: bihar newsBihar viral videohome-hero-pos-4viral videoWedding Viral Video
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