चोरी करने आया था शख्स, भीड़ ने रंगे हाथों पकड़ा... पीटने के बजाए दिखाई ऐसी दरियादली, देश भर में हो रही है चर्चा!

आज के दौर में जहां छोटी-सी गलती पर भी लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं. भीड़ के गुस्से की खौफनाक तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, वहीं बिहार के समस्तीपुर जिले से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो इंसानियत की एक बेहद खूबसूरत मिसाल पेश कर रहा है. अमूमन जब भी कोई चोर पकड़ा जाता है, तो उसे बेरहमी से पीटा जाता है या पुलिस के हवाले करने से पहले भीड़ उसकी जमकर धुनाई करती है. लेकिन समस्तीपुर के फुलवरिया गांव के लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़े गए एक शख्स के साथ जो सलूक किया, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. गुस्से और हिंसा का रास्ता चुनने के बजाय गांववालों ने उस भूखे और लाचार चोर को पहले भरपेट खाना खिलाया, उसके आंसू पोछे और फिर कानून के हवाले किया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और लोग इन ग्रामीणों की दरियादली की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला और वायरल वीडियो की सच्चाई?

यह पूरी घटना बिहार के समस्तीपुर जिले के फुलवरिया गांव की है. कुछ दिन पहले गांव में एक घर में चोरी करने के इरादे से एक शख्स घुसा, जिसे ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया. आम तौर पर ऐसी स्थिति में लोग उग्र हो जाते हैं और चोर की जमकर पिटाई कर देते हैं, लेकिन यहां नजारा बिल्कुल अलग था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चोर जमीन पर बैठा हुआ है और फूट-फूटकर रो रहा है. उसके चारों तरफ गांववाले घेरा बनाकर खड़े हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि भीड़ ने उसे पीटने के बजाय उसे इज्जत के साथ रोटी, मछली और चिकन परोसा और प्यार से उसे भोजन कराया.

ग्रामीणों ने बताई इस कदम के पीछे की वजह

वीडियो में एक बुजुर्ग ग्रामीण ने इस पूरी घटना के पीछे की वजह बहुत ही संजीदगी से समझाई. उन्होंने कहा कि चोर ने चोरी तो की है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना या उसकी जान लेना ठीक नहीं है. बुजुर्ग ने कहा, ‘उसने चोरी की है, हम क्या कहें? हम उसे मछली और चिकन खिला रहे हैं. अगर वह मर गया, तो इसके लिए जवाब कौन देगा? अगर उसे कुछ हो जाता है, तो हम उसे मरने नहीं देंगे.’हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी कहा कि अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हिंसा से बचने और शांतिपूर्ण तरीके से कानून का पालन करने के इस फैसले की हर कोई सराहना कर रहा है.

> In Bihar, a man was caught stealing from a farmer. > When asked why he stole, he said there was no money at home and he hadn’t eaten since morning. > Instead of humiliating or beating him, the farmer offered him food. > The man became emotional and tears rolled down his face… pic.twitter.com/A9KxPW8LVb — Priyanka Choudhary (@Priyank92678508) August 14, 2026

सोशल मीडिया पर मिल रही जबरदस्त सराहना

इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स बिहार के इन ग्रामीणों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जहां एक तरफ देश के कई हिस्सों में छोटी-मोटी चोरी के शक में भी लोगों को पीट-पीटकर मार डाला जाता है, वहीं समस्तीपुर के इन ग्रामीणों ने यह साबित कर दिया है कि मुश्किल वक्त में भी इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए. कई यूजर्स का कहना है कि देश के बाकी हिस्सों को भी इस घटना से सीख लेनी चाहिए कि कैसे कानून अपने हाथ में लिए बिना भी स्थिति को शांति के साथ संभाला जा सकता है. हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी याद दिलाया कि चोरी का अपराध अपनी जगह गलत है और उसपर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मारपीट के बजाय कानून का रास्ता अपनाया जाना चाहिए.

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