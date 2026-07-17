Bihar Teacher Transfer 2026: 29 जुलाई से शुरू होगी बिहार शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया; जान लें आवेदन से लेकर ट्रांसफर तक पूरी जानकारी

Bihar Teacher Transfer 2026: बिहार के लाखों शिक्षकों का लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 29 जुलाई 2026 से ट्रांसफर पोर्टल खोला जाएगा, जहां पात्र शिक्षक 5 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

यह पूरी प्रक्रिया बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी.

29 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

शिक्षा विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, पहले चरण में 29 जुलाई से 5 अगस्त तक समायोजन (Adjustment), समानुपातीकरण (Rationalisation) और पारस्परिक (Mutual) स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पहले ही जुलाई में ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने का भरोसा दिया था, जिसे अब विभाग ने अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया है.

तीन चरणों में पूरी होगी ट्रांसफर प्रक्रिया

पहला चरण (29 जुलाई- 9 सितंबर)

29 जुलाई से 5 अगस्त: ऑनलाइन आवेदन

7 अगस्त से 9 सितंबर: समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया

रिक्तियों का सत्यापन

सूची का प्रकाशन

आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण

दूसरा चरण (10 सितंबर- 14 सितंबर)

इस चरण में जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति की ओर से पारस्परिक (Mutual) स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

तीसरा चरण (16 सितंबर -31 अक्टूबर)

16 सितंबर: विद्यालयवार संशोधित रिक्तियों की सूची जारी होगी.

17 से 23 सितंबर: शिक्षक अपनी पसंद के विद्यालयों का चयन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

24 सितंबर से 31 अक्टूबर: सामान्य स्थानांतरण सूची जारी होगी और अपील व उसके निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

अक्टूबर तक पूरी होगी पूरी प्रक्रिया