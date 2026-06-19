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Bihar: एक हाथ में तलवार, दूसरे में पिस्टल… बिहार में खुलेआम गुंडागर्दी! युवक की तीन उंगलियां काटीं

Bihar Crime News: शेखपुरा से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक हाथ में तलवार, दूसरे में बंदूक और खुलेआम धमकियां दी जा रही है. क्लिप में एक और युवक हमलावर को रोकने और मामले को शांत करने की कोशिश करता दिख रहा है.

By: Shristi S | Published: June 19, 2026 1:30:23 PM IST

बिहार में खुलेआम गुंडागर्दी! युवक की तीन उंगलियां काटीं
बिहार में खुलेआम गुंडागर्दी! युवक की तीन उंगलियां काटीं


Bihar Sword Attack: बिहार के शेखपुरा से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक हाथ में तलवार, दूसरे में बंदूक और खुलेआम धमकियां दी जा रही है. क्लिप में एक और युवक हमलावर को रोकने और मामले को शांत करने की कोशिश करता दिख रहा है.

वीडियो में बिना शर्ट पहने, काले शॉर्ट्स में एक बदमाश तलवार और देसी पिस्तौल लहराते हुए अपने सामने खड़े व्यक्ति से कहता है, उसे बुलाओ भाई… अगर अभी नहीं मारा तो बाद में मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर.

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बदमाश एक युवक पर तलवार से हमला करता है

इस घटना के बाद वही बदमाश एक युवक पर तलवार से हमला करता है. हमले के दौरान पीड़ित की उंगलियां कटकर लटक गईं; बाद में उसे घटनास्थल से भागते हुए देखा गया. बताया जा रहा है कि यह घटना बरबीघा पुलिस स्टेशन के इलाके में कुतुबचक में हुई. अस्ताना गांव के रहने वाले संतोष प्रसाद की पत्नी रूबी देवी ने इस घटना के संबंध में बरबीघा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है. अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि 15 जून की शाम को वह और उनका बेटा प्रशांत कुमार अपनी डेयरी की दुकान पर थे, तभी राहुल कुमार और सोनू कुमार (उर्फ़ धर्मेश कुमार) वहां पहुंचे.

दुकान के काउंटर से जबरन लगभग ₹20,000 लिए

आरोप है कि दोनों ने हथियारों का इस्तेमाल करके दुकान के काउंटर से जबरन लगभग ₹20,000 ले लिए. जब ​​प्रशांत कुमार ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे दुकान से बाहर खींच लिया और तलवार से हमला कर दिया. हमले से अपनी गर्दन बचाने के लिए प्रशांत ने अपना हाथ आगे किया, जिससे उसकी तीन उंगलियां कट गईं. उसे गंभीर चोटें आईं और फिलहाल एक बड़े अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने गोली भी चलाई. बरबीघा के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) ने पुष्टि की है कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है.

Tags: biharcrimeviral video
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