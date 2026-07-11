कुल्हाड़ी से काटकर 7 साल की मासूम को उतारा मौत के घाट, गुस्साई भीड़ ने लिया बदला; आधी रात को छावनी बना पूरा गांव!

बिहार के सुपौल से एक खौफनाक हत्याकांड सामने आ रहा है जहां एक 7 साल की बच्ची की कुल्हाड़ी से बेरहमी से मारकर हत्या कर दी. बच्ची अपने परिवार के साथ घर जा रही थी कि पीछे से गुस्से में तमतमाया हुआ चाचा कुल्हाड़ी लेकर मासूम के ऊपर चढ़ गया और उसे मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया और गुस्साए परिजन आरोपी चाचा को पकड़ने के लिए भागे लेकिन आरोपी फरार होकर अपने घर के अंदर जा छिपा. जब ग्रामीणों को खूनी मंसूबों को पता चला तो भीड़ ने आरोपी के घर के जलाकर खाक कर दिया. इस मामले की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस बल की टीम गांव पहुंची और बीचबचाव करके आरोपी जिंदा पुलिस थाने लाया गया. इस दौरान गुस्साई भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया. इस मामले की शुरुआती जांच में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं-

7 साल की बच्ची को किया लहूलुहान

यह पूरी घटना सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के परसरमा पंचायत के वार्ड संख्या 08 स्थित तेलयारी टोला की बताई जा रही है जहां गुरुवार देर शाम को 7 साल की मासूम प्रीति कुमारी दूध लेकर घर की ओर वापस लौट रही थी. पिता आगे-आगे चल रहे थे और मां-भाई कुछ ही दूर घर के रास्ते में थे. किसी ने सोचा नहीं था कि घर का ही सदस्य खून का प्यासा बैठा है. कोई कुछ सोच पाता, उससे पहले से गुस्से से तमतमाया चाचा राजू साहू कुल्हाड़ी लेकर मासूम के ऊपर हमला कर दिया. हैवान का दिल इतने से नहीं भरा कि उसने मासूम पर एक के बाद एक कुल्हाड़ी से बेरहम वार किए. हमलावर दादा तब तक मासूम की जान पर उतारु रहा, तक तक कि उसकी सांसे नहीं थमी.

आक्रोशित लोगों ने फूंक डाला घर

अपनी आंखों के सामने मासूम प्रीति को लहूलुहान देख, पिता शंभु साह, मां मंजू देवी और भाई आयूष अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि प्रत्यक्षदर्शियों के जरिए नरसंहार की खबर पूरे गांव में फैल गई. गुस्साई भीड़ आरोपी राजू साह के पीछे उसे पकड़ने के भागी लेकिन राजू साह भागकर अपने घर के अंदर छिप गया और खुद को कैद कर लिया. कुछ ही देर में भीड़ अनियंत्रित हो गई और राजू साह के घर और बाहर रखे सामान में आग सुलगा दी. हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को खबर करनी पड़ी जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया. रात भर पूरा गांव छावनी बना रहा. गुस्साई भीड़ने पुलिस पर पथराव किया जिसके बाद पुलिस को भी हालात नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा.

आरोपी को पुलिस की वर्दी पहनाकर निकाला

इधर हत्यारा घर के बंद होकर अपनी सलामती की भीख मांग रहा था वहां दूसरी तरफ गुस्साई भीड़ आरोपी राजू साह की जान लेने पर उतारू थी. आक्रोश में आकर घर के साथ-साथ आरोपी का ई-रिक्शा में भी आग लगा दी. पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, जब हालात नियंत्रण में नहीं आए तो आरोपी को पुलिस वर्दी पहनाकर घर के बाहर निकाला गया. पुलिस की इस कार्यक्रम की खबर लगते ही गुस्साए ग्रामीण पुलिस बलों के पीछे भागे और पत्थरबाजी करने लगे, जिसके चलते लाठी चार्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और मासूम प्रीति के शव का पोस्टमार्टम कराया. इसी बीच फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पूरी रात पुलिस का एक जत्था गांव में तैनात रहा.

आरोपी चाचा कोई और नहीं, मासूम के पिता के चचेरा भाई है. अभी तक हत्या के पीछे वजह सामने नहीं आईं है लेकिन पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

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