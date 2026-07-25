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Bihar Student Protest: छात्रों के हिंसक प्रदर्शन में पथराव, कई पुलिस अधिकारियों के फूटे सिर, निशाने पर 200 लोग

Bihar Student Protest: बेगूसराय जिले में डीएम कार्यालय के बाहर हिंसक प्रदर्शन में 200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

By: JP Yadav | Published: July 25, 2026 9:31:27 AM IST

Bihar Student Protest: छात्रों के हिंसक प्रदर्शन में पथराव, कई पुलिस अधिकारियों के फूटे सिर, निशाने पर 200 लोग
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Bihar Student Protest: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगों को लेकर गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को बिहार के बेगूसराय जिले में डीएम कार्यालय के बाहर छात्र-छात्राओं का हिंसक प्रदर्शन हुआ थी. इस दौरान हुई पत्थरबाजी में सरकारी संपत्ति का नुकसान तो पहुंचा ही था, बल्कि इससे अन्य कई तरह के नुकसान हुए थे. अब हंगामे को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी पहचान की जा रही है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी की हैं.

पुलिस अधिकारी भी हुए थे घायल

यहां पर बता दें कि गुरुवार को डीएम कार्यालय के बाहर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अचानक स्थिति बिगड़ गई थी. प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें सदर एसडीओ अश्विनी कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी घायल हो गए. इस दौरान हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. 

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इस बारे में सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि इस मामले में छह नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है.  पुलिस लगातार वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है. पहचान प्रक्रिया को तेज करने के लिए बेगूसराय पुलिस ने सोशल मीडिया पर करीब 30 संदिग्ध लोगों की तस्वीरें जारी की हैं. इसके साथ ही आम लोगों से उनकी पहचान कराने की अपील की है. 

कानून तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

डीएसपी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा. सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडेय ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को प्रस्तावित छात्र आंदोलन को लेकर भी अपील की. उन्होंने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें.

सुरक्षा की गई कड़ी

उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंसा या कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीएम कार्यालय के बाहर हुए बवाल के बाद पुलिस अब पूरी तरह सतर्क है. एक ओर जहां आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी ओर आगामी आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है.

Tags: bihar news
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