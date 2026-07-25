Bihar Student Protest: दिल्ली में छात्र आंदोलन खत्म तो बिहार में बवाल, छपरा में पुलिस वाहन फूंका; लाठीचार्ज में कई घायल

Bihar Student Protest: NEET पेपर लीक विवाद के बीच शनिवार (25 जुलाई, 2026) को दोपहर बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना धरना भी खत्म करने का एलान किया. राजनीतिक हलकों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को NEET पेपर लीक मामले में सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. इस विवाद को लेकर देश के कई हिस्सों में छात्रों और विभिन्न संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे. इस बीच भले ही दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है, लेकिन बिहार में बवाल जारी है. शनिवार को छपरा में विरोध-प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया.

प्रदर्शनकारियों ने जमकर उपद्रव करते हुए कैदियों को ले जा रही पुलिस वाहन पर हमला कर दिया और वाहन में आग लगा दी. इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस और प्रशासन पर पथराव किया तथा अन्य वाहन और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया.

हिंसा में कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बल प्रयोग किया और पथराव कर रहे कई उपद्रवियों को खदेड़ा. मौके से 30 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है. फिलहाल पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. पुलिस सोशल मीडिया, सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कई प्रदर्शनकारी हिरासत में

उधर, बिहार बंद को देखते हुए राज्य के कई जिलों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिला मुख्यालय, सरकारी कार्यालय और प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई. कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.

लाठीचार्ज किया पुलिस ने

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पटना में गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर और रामगुलाम चौक के आसपास बड़ी संख्या में छात्र और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता एकत्र हुए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और कई स्थानों पर उन्हें खदेड़ा. कुछ छात्रों पर लाठियां भी चलाई गईं.