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Breaking News: बिहार में 70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्रों का बवाल! बैरिकेड्स तोड़ राजभवन की तरफ बढ़े

Bihar BPSC Student Protest: बिहार में छात्रों ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द की मांग को लेकर गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे थे. तभी वो बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए.

By: Sohail Rahman | Last Updated: August 25, 2026 12:18:08 PM IST

बिहार में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन
बिहार में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन


Bihar BPSC Student Protest: बिहार में छात्रों ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द की मांग को लेकर गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे थे. तभी वो बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए. बताया जा रहा है कि सीएम आवास घेराव को लेकर इस मार्च में काफी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं. जेपी गोलंबर पर पहली बैरिकेडिंग की गई थी जिसे छात्रों ने पार कर लिया है. आगे डाकबंगला पर पुलिस तैनात है. तारामंडल और इनकम टैक्स होते हुए छात्र सीएम आवास तक पहुंचना चाहते हैं. कई छात्र हाथों में झंडा लेकर पहुंचे हैं और अपनी मांग बता रहे हैं.

सीएम आवास घेराव को लेकर मार्च निकाले वाले छात्र सम्राट चौधरी मुर्दाबाद जैसे नारा लगा रहे हैं. छात्रों का कहना है कि बड़े अधिकारी बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं. मार्च कर रहे छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं.

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किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र?

बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों में बीपीएससी, बीएसएससी और सीएसबीसी द्वारा कराए जा रहे परीक्षाओं को लेकर गहरी नाराजगी है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) और केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) यानी CSBC से जुड़े मुद्दों पर छात्र प्रदर्शन कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं. इसके अलावा, अधिकारियों से बात करने की भी मांग कर रहे हैं. इसके अलावा, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक द्वारा दिए गए बयान से भी छात्रों में गहरी नाराजगी है. हालांकि, सरकार ने ‘हाथी चले बाजार…’ वाले विवादित बयान के आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया था.



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शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने क्या कहा?

छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि जिन-जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है. सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं की समस्याओं का समय पर निदान करें. युवा जो-जो विषय लेकर आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया. मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि जिस इंसान ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा तक नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं. इसी वजह से में तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में दाखिला लीजिए, 10वीं पास कीजिए और फिर आकर हमें परीक्षा पर सुझाव दीजिए। हमें आपका सुझाव बहुत अच्छा लगेगा.



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