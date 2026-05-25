बिहार में दबंगई की हद! छापा मारने गई पुलिस को युवक ने लाइन में लगाकर ली तलाशी,आखिर कौन हैं सोनू-मोनू जिनसे कांपता है इलाका?

Bihar Police Raid Viral Video: बिहार के मोकामा से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में जो नजारा दिखा, उसने पुलिस व्यवस्था और इलाके में बढ़ती दबंगई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. व सुशासन के सरकार की दंभ भरने वाले बिहार सरकार के ठेंगा दिखाने का काम किया है. दरअसल, पुलिस एक घर में छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन अंदर जाने से पहले खुद पुलिसवालो को लाइन में खड़े होकर तलाशी देनी पड़ी. सबसे ज्यादा चर्चा उस युवक की हो रही है जो सिर्फ गंजी और जांघिया पहने पुलिसकर्मियों की चेकिंग करता नजर आया.अब लोग पूछ रहे हैं आखिर ये सोनू-मोनू कौन हैं, जिनके घर पुलिस भी इस अंदाज में पहुंची?

मोकामा के नौरंगा गांव का है पूरा मामला

यह मामला बिहार के मोकामा इलाके के नौरंगा जलालपुर गांव का बताया जा रहा है. यहां सोनू और मोनू नाम के दो भाइयों का लंबे समय से दबदबा माना जाता है.हाल ही में गांव में हुए विवाद और फायरिंग की घटना के बाद पुलिस इन दोनों के ठिकानों पर दबिश देने पहुंची थी. लेकिन छापेमारी के दौरान जो वीडियो सामने आया, उसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया.

सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, विवाद की शुरुआत गांव के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष और सरपंच प्रतिनिधि मुकेश कुमार की एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई थी.पोस्ट को लेकर दूसरे पक्ष में नाराजगी बढ़ी और मामला इतना आगे पहुंच गया कि गांव में तनाव फैल गया. स्थिति संभालने के लिए पंचायत बुलाई गई, लेकिन बातचीत के दौरान माहौल बिगड़ गया.प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि पंचायत के बीच अचानक गोलियां चलने लगीं. बताया जा रहा है कि दो राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद गांव में भगदड़ मच गई. हालांकि पुलिस ने अभी तक फायरिंग की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

छापेमारी के दौरान वायरल हुआ वीडियो

फायरिंग की खबर मिलते ही कई थानों की पुलिस गांव पहुंची और सोनू-मोनू के घरों पर छापेमारी शुरू हुई.इसी दौरान वायरल वीडियो रिकॉर्ड हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी लाइन में खड़े हैं और एक युवक उनकी तलाशी लेकर अंदर जाने की अनुमति दे रहा है. युवक का पहनावा और उसका आत्मविश्वास लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है.सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस को ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा?

गांव में भारी तनाव, पुलिस कैंप कर रही

घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. हालात को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.पुलिस लगातार इलाके में कैंप कर रही है और संदिग्धों की तलाश में अलग-अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पिछले कुछ सालों से दबंगई और गैंगवार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं. इसी वजह से लोग खुलकर बोलने से भी डरते हैं.

आखिर कौन हैं सोनू और मोनू?

मोकामा और आसपास के इलाकों में सोनू और मोनू का नाम कोई नया नहीं है. दोनों भाई नौरंगा जलालपुर गांव के रहने वाले बताए जाते हैं.स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इनके पिता पेशे से वकील हैं और दोनों भाई ईंट-भट्ठे के कारोबार से जुड़े रहे हैं. लेकिन इनके नाम कई गंभीर मामलों में भी सामने आ चुके हैं.बताया जाता है कि हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे मामलों में भी दोनों भाइयों का नाम जुड़ चुका है. हालांकि हर मामले में आधिकारिक पुष्टि अलग-अलग स्तर पर हुई है.

यहां देखें वीडियो

कभी अनंत सिंह के करीबी माने जाते थे

इलाके में चर्चा है कि सोनू और मोनू कभी बाहुबली नेता और छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे.लेकिन बाद में पंचायत चुनाव और इलाके में बढ़ते प्रभाव को लेकर दोनों पक्षों के रिश्ते खराब हो गए. इसके बाद दुश्मनी खुलकर सामने आने लगी.बताया जाता है कि साल 2017-18 में अनंत सिंह की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भी दोनों भाइयों का नाम सामने आया था.

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