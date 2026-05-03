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सीवान में पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की हत्या मामले में एक और एनकाउंटर, मुख्य आरोपी हुआ ढेर

Siwan Encounter: बिहार के सीवान में बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की हत्या में शामिल दूसरे शातिर बदमाश सोनू यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: May 3, 2026 8:00:03 AM IST

बिहार के सीवान में पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की हत्या में शामिल दूसरे शातिर बदमाश सोनू यादव का हुआ एनकाउंटर
बिहार के सीवान में पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की हत्या में शामिल दूसरे शातिर बदमाश सोनू यादव का हुआ एनकाउंटर


Siwan Encounter: बिहार (Bihar News) के सीवान में बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की हत्या में शामिल दूसरे शातिर का एनकाउंटर हो गया है. बताया जा रहा है कि रविवार (03 मई, 2026) को सुबह 4 बजे पुलिस एनकाउंटर में सोनू यादव मारा गया. सोनू यादव ने ही हर्ष सिंह और उनके पिता चंदन को गोली मारी थी. सड़क पर गाड़ी साइड करने के विवाद में गोली चली थी. इस मामले में दूसरा एनकाउंटर हुआ है. इससे पहले छोटू यादव का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया था.

सीवान में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे के हत्यारे और 25 हजार के इनामी अपराधी सोनू यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. जिसने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है.

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सोनू यादव पर था 25 हजार रुपये का इनाम

बताया जा रहा है कि बड़हरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी सोनू यादव मारा गया. सोनू यादव पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह कई संगीन मामलों में वांछित था. बताया जा रहा है कि सोनू यादव वही अपराधी है, जिसने 4 दिन पहले पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के बहनोई और उनके भांजे पर जानलेवा हमला किया था. इस हमले में भांजे हर्ष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिनका इलाज अभी पटना में चल रहा है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनू यादव अपने साथियों के साथ बड़हरिया इलाके में छिपा हुआ है. सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की.

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एनकाउंटर में ढेर हुआ सोनू यादव

जैसे ही पुलिस ने दबिश दी, अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें सोनू यादव मारा गया. मृत अपराधी की पहचान हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सरेया गांव निवासी गरजू यादव के पुत्र सोनू यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने इस मामले में एक अन्य अपराधी सुनील यादव को गिरफ्तार किया है, उसके पास से एक कार भी बरामद की गई है. वहीं, इससे पहले 2 दिन पूर्व ही छोटू यादव का भी एनकाउंटर हुआ था. जिससे साफ है कि पुलिस लगातार इस गैंग के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है. लगातार हो रहे इन एनकाउंटर से यह साफ संकेत मिल रहा है कि सीवान पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन मोड में है.

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खासतौर पर मनोज सिंह के परिवार पर हुए हमले के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए गैंग के सदस्यों को एक-एक कर खत्म करना शुरू कर दिया है. फिलहाल इस एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और बाकी फरार अपराधियों की तलाश जारी है.

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