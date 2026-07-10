Bihar Crime: नाबालिग के साथ तीन दरिंदों ने किया दुष्कर्म, फिर फोन से किया ऐसा काम, सुन पुलिस की भी कांप गई रूह

Bihar Crime: बिहार के सीवान जिले के बसंतपुर थाना इलाके में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने सिर्फ़ 24 घंटे में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में से दो पर पहले से ही क्रिमिनल केस दर्ज हैं. सीवान के पुलिस सुपरिटेंडेंट पूरन कुमार झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.

क्या है पूरा मामला?

उन्होंने बताया कि गैंगरेप 28 जून को हुआ था, लेकिन पीड़िता ने 7 जुलाई को महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 28 जून 2026 को तीन नामजद युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

FIR दर्ज

पूरन कुमार झा ने बताया कि शिकायत मिलने पर महिला थाने में IPC और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराजगंज SDPO अमन के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई. इस टीम में बसंतपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर राजू कुमार, महिला स्टेशन हाउस ऑफिसर सुमन कुमारी और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के पुलिसकर्मी शामिल थे.

तीनों आरोपी गिरफ्तार

टीम ने रेड मारकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बसंतपुर थाना इलाके के सानी बगाही के रहने वाले कृष्णा चौधरी के बेटे संदीप कुमार, शिवशंकर महतो के बेटे टुनटुन कुमार और महाराजगंज के पटेढ़ी के राजेंद्र राय के बेटे अभिमन्यु कुमार उर्फ ​​राय जी के तौर पर हुई है.

आरोपियों पर पहले से ही क्रिमिनल केस है दर्ज

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से ही क्रिमिनल केस दर्ज हैं. आरोपी संदीप कुमार पर बसंतपुर थाने में पहले से ही एक क्रिमिनल केस दर्ज है, जबकि टुनटुन कुमार पर बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट के तहत भी एक केस दर्ज है.