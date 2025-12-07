बाइक सवार पर अपराधियों ने दनादन चला दी गोली, फिर हो गए फरार; आगे क्या हुआ?

Bihar Sitamarhi News: बिहार में 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली. इस बीच, बिहार के सीतामढ़ी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है. दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि बैरगनिया में अपराधियों ने एक मोटरसाइकिल मैकेनिक को निशाना बनाया. घायल मैकेनिक को लोकल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है. CCTV फुटेज में गोली चलने की घटना कैद हो गई है और पुलिस अब आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है.

CCTV में कैद हुई घटना (The incident was captured on CCTV)

इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज समाने आया है. जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रात के समय सड़क पर दो बाइक एक-दूसरे के बहुत करीब से चल रहे हैं. एक बाइक पर दो आदमी सवार नजर आ रहा है और पीछे बैठा बाइक सवार पर गोली चलाता है. हालांकि सीसीटीवी फुटेज से ये प्रतीत हो रहा है गोली पीड़ित बाइक सवार को लगा नहीं है. आरोपी बाइक सवार यही नहीं रुकता है बल्कि वो बाइक से उतरता है और पीड़ित बाइक सवार के पीछे भागता है और उसपर फिर से गोली चलाकर उसी रास्ते से वापस भाग जाता है.

पीड़ित बाइक सवार हुआ घायल (The victim a bike rider was injured)

रिपोर्ट के मुताबिक, घायल बाइक मैकेनिक की पहचान जय महतो के रूप में हुई है. इस पूरी घटना को लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया है. जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया है कि जब यह घटना हुई तो जय महतो अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था. घटना के बाद घायल जय महतो को लोकल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. हालांकि, अब उसकी हालत खतरे से बाहर है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है.

इस बीच, सीतामढ़ी जिले के परसौनी में भी ऐसी ही एक घटना हुई है, जहां एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मरने वाले की पहचान बेलसंड थाना इलाके के पंडरहिया गांव के रहने वाले मोहम्मद कबीर के तौर पर हुई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

