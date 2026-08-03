आधी रात पैसेंजर ट्रेन में भड़की आग: ऊंची-ऊंची लपटें उठते स्टेशन पर मची अफरा-तफरी, 2 घंटे तक आग को काबू करने में लगे दमकलकर्मी!

बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेल्वे स्टेशन से है, जहां सहरसा-मानसी रेलखंड से आ रही है समस्तीपुर-सहरसा पैसेंजर ट्रेन जब सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचीं तो समस्तीपुर–सहरसा पैसेंजर डेमू ट्रेन के इंजन में अचानक भीषण आग लग गई देखते-देखते आग इतनी फैल गई ट्रेन के तीन बोगी में आग लग गयी. आग लगते ही रेल्वे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई ट्रेन यात्रियों ने कूदकर अपनी-अपनी जान बचाई. राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इंजन में अचानक आग लगने से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इंजन और ट्रेन की बोगी से उठती ऊंची-ऊंची लपटों और धुएं को देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया. रेलवे कर्मियों ने तत्काल ट्रेन को खाली कराया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

क्या है पूरा मामला?

सोमवार की सुबह करीब 3 बजे, समस्तीपुर से सहरसा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन (ट्रेन संख्या 63344) जैसे ही सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तभी अचानक उसके इंजन और उससे सटी एक बोगी में भीषण आग भड़क उठी. देखते ही देखते ट्रेन से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा, जिससे रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. जान बचाने के लिए यात्री तुरंत अपनी बोगियों से बाहर भागे और प्लेटफॉर्म पर चीख-पुकार मच गई.

Saharsa, Bihar: A major incident occurred after a fire broke out in the engine and an adjoining coach of the Samastipur–Saharsa Passenger Train (No. 63344) at Simri Bakhtiyarpur railway station. The incident, which took place at around 3 am, triggered panic among passengers as… pic.twitter.com/PtShTmvWyk — IANS (@ians_india) August 2, 2026

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग हरकत में आ गया. सहरसा फायर स्टेशन से तुरंत एक फोम टेंडर और एक वाटर टेंडर मौके पर रवाना किए गए. करीब 2 घंटे से अधिक समय तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे रहे. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. रेलवे के अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं.

यात्रियों का दर्द और अधिकारियों का बयान

घटना के बाद से ही यात्री बुरी तरह सहमे हुए हैं. एक पीड़ित यात्री ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि रात के करीब 3:40 बजे अचानक ट्रेन में आग लग गई, जिसके बाद से हालात बेहद तनावपूर्ण और डरावने हो गए. सभी यात्री घंटों तक ठंड या खुले आसमान के नीचे फंसे रहे और भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. सहायक अग्निशमन अधिकारी ने मीडिया को जानकारी दी कि सूचना मिलते ही हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी. आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और गनीमत यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है.

#WATCH | Saharsa, Bihar: A passenger says, “At 3:40 AM, a fire broke out on the train… Passengers are facing a very distressing situation because of this. All the passengers have been stranded and inconvenienced for two hours now…” https://t.co/gObrTucfH8 pic.twitter.com/UZqHnJtWpg — ANI (@ANI) August 3, 2026

आगे की जांच जारी

फिलहाल आग लगने के असली कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है. रेलवे प्रशासन और जांच टीमें यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर चलते या खड़े होने के दौरान इंजन में आग कैसे लगी. इंजन और बोगी को हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही या तकनीकी खामियों से बचा जा सके.

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