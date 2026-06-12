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Bihar News: ट्रेन से उतारा लोको पायलट, किडनैप कर शादी के लिए ले गई दुल्हन; 2026 में पकड़ुआ विवाह

Bihar Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती हैं. कई वीडियो ऐसी होती हैं जो हमारी हंसी निकाल देती हैं तो कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसको देखकर हम दुखी हो जाते हैं.  लेकिन आज हम आपको जिस वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं उस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे.

By: Heena Khan | Published: June 12, 2026 12:23:22 PM IST

bihar viral video
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Bihar Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती हैं. कई वीडियो ऐसी होती हैं जो हमारी हंसी निकाल देती हैं तो कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसको देखकर हम दुखी हो जाते हैं.  लेकिन आज हम आपको जिस वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं उस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे. शायद ही पहले ऐसा कभी भारत में हुआ हो. दरअसल, एक अजीब घटना तब वायरल हो गई जब ऐसी खबरें आईं कि एक ट्रेन को बीच रास्ते में रोक दिया गया और लोको पायलट का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया. अपहरण करने की वजह इतनी अजीब है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. 

वायरल हुआ वीडियो 

बताया जा रहा है कि लोको पायलट को इसलिए किडनेप किया गया ताकि उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई जा सके. इस कहानी पर ऑनलाइन तेज़ी से मीम्स बनने लगे. कई लोगों ने मज़ाक में कहा कि अगर आप कुंवारे हैं और बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं, तो सावधान रहें. वरना ‘पकड़ुआ विवाह’ हो जाएग. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन रुकी हुई है और सभी यात्री ट्रेन से नीचे उतरे हुए हैं.

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पकड़ुआ विवाह फिर चर्चा में 

इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट के मज़ाक से हटकर, इस घटना ने एक बार फिर पकड़ुआ विवाह की लंबे समय से चर्चा में रही प्रथा और असल ज़िंदगी की अजीब कहानियों के ऑनलाइन वायरल होने की बात पर लोगों का ध्यान खींचा है. वहीँ लोग इस वायरल वीडियो पर अब तरह-तरह के कमैंट्स भी कर रहे हैं. वहीँ inkhabar इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता. ये केवल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक कंटेंट है. 

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Tags: bihar newsloco pilotviral video
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