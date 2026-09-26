स्मार्ट क्लास की स्क्रीन पर चल रहा था गंदा गाना! उछल-उछलकर नाच रहे थे बच्चे; स्कूल को बना डाला डांस का अड्डा

Bihar School Bhojpuri Dance Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होते हैं तो वहीं हाल ही में एक ऐसा हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ जिसे अब कई सवाल खड़े हो गए हैं. रोहतास जिले के दावथ प्रखंड के डेढ़गांव स्थित जगदयाल सिंह प्लस टू उच्च विद्यालय के स्मार्ट क्लास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में स्मार्ट क्लास के अंदर स्कूली बच्चे भोजपुरी के जातिसूचक गीत पर नाचते नजर आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये वीडियो मंगलवार का है. वीडियो सामने आने के बाद विद्यालय में हड़कंप मच गया है. शिक्षा विभाग के अनुसार वीडियो में मौजूद करीब 14 बच्चों की पहचान की गई है.

वायरल हुआ वीडियो

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस स्मार्ट क्लास को बच्चों को डिजिटल शिक्षा और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से लाखों रुपये खर्च कर तैयार किया गया. उसी कमरे में पढ़ाई की जगह जातिसूचक भोजपुरी गाने पर बच्चों के डांस का वीडियो सामने आया है. वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं, इस वीडियो को लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं.

रोहतास में स्मार्ट क्लास के अंदर ‘अहीरे के चली’ गाने पर डांस हो रहा है. बताइए इस माहौल में क्यों ना हो, जमुई, समस्तीपुर और बांका जैसी घटना. ऐसे उदण्ड बच्चे समाज पर बोझ हैं, इसका निवारण इनके माता-पिता को करना होगा. खैर इस वीडियो में दिख रहे 14 छात्रों को चिह्नित किया गया है.… pic.twitter.com/d8Y7XHnNWM — Kislay Gaurav (@kislaygaurav) September 25, 2026

एक्शन में प्रशासन

मामला संज्ञान में आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय के प्राचार्य लाल बहादुर सिंह यादव को जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. वहीं रोहतास के डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित करने की बात कही है. डीएम ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग के निर्देशों और निर्धारित नीति के तहत वीडियो में डांस करते नजर आ रहे छात्रों के संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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