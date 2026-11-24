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बिहार के जहानाबाद जिले के एक सरकारी स्कूल के दो शिक्षकों का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब एक महीने पुराना है और मखदुमपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय माछिल का है. जिन शिक्षकों पर बच्चों को शिक्षा देने और उनका भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, उनके इस कथित व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं. देखें वायरल वीडियो.
क्या है वायरल वीडियो?
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक और युवती सीढ़ी पर बैठ कर रोमांस करते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है दोनों एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं. ये कपल एक-दूसरे की बाहों में बैठा दिख रहा है और आपत्तिजनक हरकत कर रहा है. ये पूरी वारदात एक छात्रा अपने कैमरे में कैद कर लेती है. जैसे ही ये कपल अपना वीडियो बनते देखते हैं, तो सतर्क हो जाते हैं. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
जिन्हें हमारे बच्चों का भविष्य संवारने का जिम्मेदारी दी गई वो खुलेआम अश्लील हरकतें कर रहे हैं बच्चों का भविष्य बनाने के बजाय गर्त में डाल रहे बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो एक माह पुराना है जो जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय माछिल के दो शिक्षकों का है1/2 https://t.co/sefCDkqK8S
— Pandey Study (@PandeyStudy1) November 23, 2026
नेटिजंस ने इसे बताया शर्मनाक
इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने कहा कि अगर स्कूल के टीचर ही ऐसी हरकत स्कूल में करेंगे, तो वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे. वहीं दूसरे ने इस हरकत को शर्मनाक बताया. एक अन्य ने इसे घटिया बताया.
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