बनाएं वीडियो और हर महीने कमाएं लाखों रुपये, बिहार सरकार का ऑफर; जानिये शर्तें समेत अन्य जरूरी डिटेल

Bihar Sarkar schemes: अगर आप कंटेंट क्रिएटर, इंफ्लुएंसर या फिर वीडियो बनाते हैं तो बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई में चल रही भारतीय जनता पार्टी सरकार शानदार ऑफर लेकर आई है. आप भी बिहार सरकार की योजनाओं पर वीडियो बनाए और उस पर 1 लाख व्यूज़ मिले तो 10,000 रुपये मिलेंगे. बिहार सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया नियम, 2026 में संशोधन उन 13 प्रस्तावों में से है, जिन्हें बुधवार (19 अगस्त, 2026) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई.

मिलेंगे एक लाख रुपये

इस बारे में बिहार सरकार से जुड़े अधिकारी ने बताया कि भाजपा सरकार के मीडिया नियमों के अंतर्गत आने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स अपने वीडियो पर मिलने वाले व्यूज़ के आधार पर अतिरिक्त भुगतान के पात्र होंगे. 30 दिनों के प्रदर्शन के बाद हर 1 लाख व्यूज़ पर 10,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा. अधिकारी ने यह भी बताया कि एक वीडियो के लिए अधिकतम भुगतान राशि 1 लाख रुपये होगी. उन्होंने आगे बताया कि इसमें कई प्रावधान शामिल किए गए हैं. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने कहा कि जल्द ही एक विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी. इन संशोधनों में सूचीबद्ध सोशल मीडिया हैंडल, पेज और चैनलों के फॉलोअर्स के आवधिक सत्यापन का भी प्रावधान है.

कंपनी के साथ किया समझौता

मंत्रिमंडल ने राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और ताइयो एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी. इस सहयोग में सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण और निगरानी, ​​परियोजना में देरी और लागत में वृद्धि की प्रारंभिक चेतावनी के लिए एआई-सक्षम डैशबोर्ड और भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय आंकड़ों के एआई-सहायता प्राप्त विश्लेषण शामिल होंगे. इसमें अधिकारियों के लिए डिजिटल शासन प्रशिक्षण और छात्रों, युवाओं और महिलाओं के लिए एआई और डेटा विश्लेषण कार्यक्रम भी शामिल होंगे.

कई और योजनाओं का किया एलान

एक अन्य निर्णय में लखीसराय में कजरारा सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि से संबंधित पट्टा दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क से 100 प्रतिशत छूट मिलेगी. मंत्रिमंडल ने बक्सर और भागलपुर को जोड़ने वाले 336 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी है. अन्य निर्णयों के अलावा, मंत्रिमंडल ने 2026-27 में 11,000 अतिरिक्त निजी ट्यूबवेलों के लिए 83.60 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, जिससे इस योजना के तहत नियोजित ट्यूबवेलों की कुल संख्या 46,000 हो गई.

इसके अलावा, कृत्रिम गर्भाधान, लिंग-विभेदित वीर्य, ​​भ्रूण स्थानांतरण और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए 63.93 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना तथा डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना है. मंत्रिमंडल ने नरपतगंज सिंचाई प्रभाग में नहर प्रणालियों के जीर्णोद्धार को 30.36 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी दी.

कटिहार और मधुबनी को भी मिली सौगात

इसके अलावा, कटिहार प्रभाग में नहर जीर्णोद्धार कार्यों के लिए 35.82 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। दोनों परियोजनाएं दो वर्षों में पूरी की जानी हैं. सरकार ने मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रायम में प्रस्तावित नई सहकारी चीनी मिलों के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों को भी मंजूरी दी और 48,200 मीट्रिक टन की संयुक्त भंडारण क्षमता वाले गोदामों के लिए 34.95 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की. मंत्रिमंडल ने जिला, मंडल और राज्य स्तरीय मत्स्य पालन सहकारी निकायों के गठन को भी मंजूरी दी.