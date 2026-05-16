ममता के आगे चुना प्यार! बिहार में 4 बच्चों की मां ने प्रेमी संग रचाई शादी, पंचायत में पति के दोस्त के साथ लिए 7 फेरे

Bihar Saran News: सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड के बहुआरा पट्टी गांव में शुक्रवार को एक ऐसी अजीबोगरीब शादी संपन्न हुई, जो पूरे इलाके में कौतूहल और चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां चार बच्चों की मां ने अपने ही पति की मौजूदगी और रजामंदी से अपने प्रेमी के साथ मंदिर में विवाह रचा लिया. महिला ज्योति देवी का अपने पति अनूप राम के दोस्त राजेश कुमार से पिछले 14 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

आसनसोल में रहने के दौरान बढ़े इस प्रेम संबंध की भनक जब ग्रामीणों को लगी तो मामला पंचायत और थाने तक पहुंच गया. आखिरकार सामाजिक पहल और पति की आपसी सहमति के बाद गांव के भगवती मंदिर में दोनों की शादी कराने का फैसला लिया गया.

पति ने खुद मिटाया सिंदूर

इस दौरान एक अनोखी रस्म भी देखने को मिली, जहां पहले पति अनूप ने खुद अपने हाथों से ज्योति की मांग का पुराना सिंदूर धोकर मिटाया, जिसके बाद प्रेमी राजेश ने उसकी मांग में नया सिंदूर भरा. इस पूरी शादी के दौरान मंदिर परिसर में हाई-वोल्टेज ड्रामा भी हुआ. जहां महिला के चारों बच्चे बेबसी से अपनी मां को किसी और का होते देख रहे थे, वहीं बेटी की इस हरकत से ज्योति की बुजुर्ग मां का गुस्सा फूट पड़ा. शादी की रस्में खत्म होते ही नाराज मां ने सरेआम अपनी बेटी और नए दामाद राजेश की चप्पलों से पिटाई कर दी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

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शादी के दौरान माहौल रहा गमगीन

एक तरफ जहां ज्योति देवी को अपना प्यार मिल रहा था. तो दूसरी तरफ उनके 4 बच्चे अपनी मां से दूर हो रहे थे. इस दौरान ज्योति की मां रीना कुंअर अपने चारों नाती-नातिन प्रीतम कुमार (15 वर्ष), उत्तर कुमार (10 वर्ष), पवन कुमार (8 वर्ष) और प्रीति कुमारी (6 वर्ष) को पकड़कर रोते हुए समझा रहीं थी कि अब उनकी मां उनके साथ नहीं रहेंगी. हालांकि, मासूम बच्चे पूरी स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे.

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