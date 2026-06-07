इश्क में पार की हदें! घर से भागकर की शादी, बंद कमरे में लड़की ने लड़के के साथ बनाया वीडियो, कहा- अपनी मर्जी से…

Bihar Girl Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक कपल नजर आ रहे हैं. जिसमें लड़की कह रही हैं कि मेरा नाम अर्चना कुमारी है. मेरे पिताजी का नाम छट्टू पासवान है. मेरा घर मोहम्मदपुर, पासवान चौक, जिला समस्तीपुर है. इसके बाद लड़की कहती हुई नजर आ रही है कि हम अपनी मर्जी से घर छोड़कर आए हैं. अगर इनके (लड़के) परिवार को कुछ भी होता है तो मेरे मम्मी-पापा जिम्मेदार होंगे. इसके बाद लड़की अंत में अपने जीजाजी का नाम भी लेती है.

वायरल हो रहे वीडियो से प्रतीत होता है कि लड़की ने भागकर शादी है. जिस लड़के के साथ उन्होंने भागकर शादी की है. उस लड़के के परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है. इसलिए लड़की वीडियो बना रही है. लड़की की मांग में सिंदूर लगा हुआ नजर आ रहा है. जिससे वो शादीशुदा प्रतीत हो रही है. जिसमें वो किसी कमरे में लड़के साथ बिस्तर पर बैठी हुई नजर आ रही है.

लड़की ने भागकर की शादी

आजकल समाज में ऐसा घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है. कहीं शादीशुदा महिला-पुरुष का अफेयर चल रहा है तो कहीं नवयुवक भागकर शादी कर रहे हैं. ऐसे में माता-पिता पर क्या गुजरती होगी जो बड़े प्यार से अपने बेटे-बेटियों की परवरिश करते हैं. लेकिन लड़कपन के प्यार की वजह से लड़का या लड़की घर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं. लेकिन अगर कोई लड़का या लड़की घर छोड़कर भागते हैं तो उनके परिवार पर क्या गुजरता है. ये लड़का या लड़की नहीं समझते हैं.

छट्टू पासवान की बेटी अपने आशिक़ के साथ भाग के वीडीओ जारी करते हुए वही पुरानी बातें कही है, कह रही हम सब जहाँ हैं बहुत ख़ुश हैं, अगर मेरे आशिक़ के घर वालों को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा बाप छट्टू पासवान होगा । बताओ ऐसे में बाप बेटी को क्यों पढ़ायेगा ?? pic.twitter.com/3JZOSc25HX — GAURAV🇮🇳 (@GK010200) June 6, 2026







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लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

वायरल हो रहा ये वीडियो कब का है. इसकी पुष्टि अबतक नहीं हो पाया है. हालांकि ऐसी घटना के सामने आने के बाद समाज में माता-पिता की कितनी बदनामी होती है. ये कोई संतान नहीं समझते हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि ऐसी लड़कियां ही पढ़ाई लिखाई के लिए उत्सुक लड़की के लिए पाबंदी लगाने का काम करती है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो करीब 5 हजार व्यूज मिल चुके हैं.

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