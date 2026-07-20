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स्कूल जा रही छात्रा को बीच सड़क दी ऐसी तालिबानी सजा… भारी आक्रोश में गांव वाले, मां ने लगाए गंभीर आरोप!

स्कूल जा रही छात्रा को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किए हैं. बच्ची की मां ने गांव के ही एक युवक पर आरोप लगाए हैं.

By: Kajal Jain | Published: July 20, 2026 1:42:13 PM IST

स्कूल जा रही छात्रा को बीच सड़क दी ऐसी तालिबानी सजा... भारी आक्रोश में गांव वाले, मां ने लगाए गंभीर आरोप!
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बिहार के समस्तीपुर जिले में स्कूल की एक छात्रा की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें छात्रा के ही गांव के एक शख्स पर आरोप. घटना जिले के वैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत केजिया मंगल स्थान के पास हुई, जहां स्कूल जा रही एक छात्रा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि छात्रा को तीन गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के दौरान घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. जब तक परिजन वहां पहुंचे तो छात्रा की मौत हो चुकी थी.

तीन बार गोली मारकर की हत्या

मृतका की पहचान केजिया गाँव के वार्ड संख्या-14 निवासी उमेश ठाकुर की पुत्री सोनम कुमारी के रूप में हुई है. वो कस्तूरबा विद्यालय की 12 वीं की छात्रा थी आज 9 बजे पैदल ही स्कूल जा रही थी. तभी अज्ञात अपराधियों ने तीन गोली मारकर हत्या कर दिया है. घटनास्थल से पुलिस ने चार खोखा बरामद किया है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर समस्तीपुर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्यवाही में जुट गई है.

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स्कूल जाते समय हुआ हादसा

घटना के संबंध में मृतका छात्रा की मां का बताना है कि कस्तूरबा स्कूल पूसा रोड 12वीं में वह पढ़ती थी गोली मारकर उसकी हत्या की है. एक लड़का से बातचीत करती थी उसी ने गोली मारकर हत्या कर दिया है वो कजिया का ही रहनेवाला है. वहीं घटना के संबंध में एएसपी संजय पांडे का बताना है कि पुलिस को एक सूचना मिली कि वैनी थाना क्षेत्र में बच्ची स्कूल जा रही थी, तभी किसी व्यक्ति की तीन गोली मारकर हत्या कर दिया है. घटनास्थल से पुलिस ने चार खोखा बरामद किया है.

मामले का जांच में जुटी पुलिस

इस घटना के बाद गांव वालों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. घर में मातम पसा हुआ है जबकि ग्रामीण छात्रा के कातिल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने गांव में शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर छात्रा को किस वजह से निशाना बनाया गया था. इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी, फॉरेंसिक साक्ष्य, मुखबिर और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है. पुलिस को अहम जानकारी मिली है .उसी आधार पर जांच कर जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी. फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. और पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है.

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Tags: Bihar Crime Newscrime news
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