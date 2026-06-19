बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई! 100 से अधिक युवक-युवतियों को चंगुल से कराया गया मुक्त; जानें- क्या है पूरा मामला

Samastipur Crime: समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुसापुर मोहल्ला में संचालित एक कथित नेटवर्किंग कंपनी के ठिकाने पर गुरुवार को पुलिस ने बड़ी छापेमारी की. सदर डीएसपी संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने कार्रवाई करते हुए वहां मौजूद दर्जनों युवक-युवतियों को पूछताछ के लिए अपने साथ थाना लेकर आई.

इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, संबंधित परिसर में बिना पुलिस सत्यापन के बाहरी युवक-युवतियों के ठहरने और नौकरी दिलाने के नाम पर गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं. इन्हीं शिकायतों के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की.

आधिकारिक गिरफ्तारी की नहीं हुई पुष्टि

हालांकि, अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने परिसर में मौजूद लोगों से पूछताछ की और विभिन्न दस्तावेजों की भी जांच की. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वहां किस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं और क्या किसी प्रकार की अवैध गतिविधि से इसका संबंध है. इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ और जांच की प्रक्रिया जारी है. जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

यह भी पढ़ें – डांस के बाद बैकस्टेज आराम कर रहा था लौंडा डांसर, 3 युवक घुसे; सुनसान जगह पर ले…

पुलिस सभी पहलुओं की कर रही जांच

फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है. एएसपी सह सदर एसडीपीओ संजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि 39 के करीब बच्चे मिले हैं, जो नाबालिग हैं. वहीं, अन्य का मेडिकल करवाया जा रहा है जिसके बाद ही यह स्थापित हो पाएगा की कुल कितने बच्चे हैं. अभी तक की जांच में सरकारी नौकरी का झांसा देकर बच्चों को रखने का मामला प्रकाश में नहीं आया है. संबंधित कंपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग का काम करती है. हालांकि, अनुसंधान के क्रम में इसकी भी जांच की जाएगी.

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि वहां कार्यरत एक बालिग बच्ची ने विवाद के बाद अपने परिजनों को कुछ सूचना दी थी. उस सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. इस संबंध में प्राथमिक दर्ज की गई है कि नाबालिक बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, हालांकि मेडिकल जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एसपी ने क्या कहा?

वहीं पुलिस अधीक्षक अरविन्द प्रताप सिंह ने बताया की असम राज्य से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली को एक लड़की के गुम होने की शिकायत मिली तत्पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गुमशुदा लड़की की तलाश मे जुट गई, आयोग को लड़की का सुराग समस्तीपुर मे मिला, आयोग की दो सदस्यों की टीम समस्तीपुर मे पुलिस अधीक्षक से मिलकर फाॅर्स के लिए मदद मांगी, समस्तीपुर पुलिस ने एक टीम एसडीपीओ संजय कुमार पांडे एवं साइबर डीएसपी दुर्गेश दीपक के नेतृत्व कर उक्त स्थान पर छापेमारी किया. जहां एक गुमशुदा लड़की के अलावा अन्य कई नाबालिग युवती बरामद की गई, उन्होंने बताया कि सौ से अधिक युवक युवतियां को भी बरामद किया गया हैं.

यह भी पढ़ें – मां-बाप या पत्नी! कौन है 21 लाख का असली मालिक? बिहार के शुभम की कहानी में आया ‘कोर्ट मैरिज’ वाला ट्विस्ट

उन्होंने बताया कि सभी के परिजनों को बुलाया गया है, इस मामले में अभी और पड़ताल की जरूरत है. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि कंपनी के लोकल मैनेजर और अन्य कर्मचारी के विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई की जा रही है.