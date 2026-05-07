बिहार में मिड-डे मील खाने से 250 से ज्यादा बच्चे की बिगड़ी तबीयत, थाली में मिला मरा हुआ सांप का बच्चा

Bihar Saharsa News: बिहार के सहरसा जिले के महिषी प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय बलुवाहा में उस समय अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जब मिड डे मील खाना खाने के बाद एक के बाद एक सैकड़ों बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. वहीं इस दौरान एक बच्चे के खाने के प्लेट में पड़े दाल में मरा पका हुआ सांप का बच्चा मिलते ही डर के मारे बच्चों में और हड़कंप मच गया, देखते ही देखते सैकड़ों बच्चे बीमार होने लगे, हालात देखकर स्कूल में हड़कंप मच गया.

आनन-फानन में सभी बच्चों को एम्बुलेंस एवं अन्य गाड़ियों से महिषी पीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां बीमार बच्चों का प्रथम उपचार किया गया, फिर उसके बाद उसमें से सैकड़ों बच्चों को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल सहरसा रेफर किया गया, जहां सभी बीमार बच्चों का इलाज चल रहा है.

बच्चों का हाल जानने पहुंचे डीएम और एसपी

इस दौरान सूचना के बाद अस्पताल पहुंचे जिलाधिकारी दीपेश कुमार एवं एसपी हिमांशु सहित अन्य चिकित्सा पदाधिकारी सभी बीमार बच्चों का हाल जाना और मौजूद डॉक्टरों से इलाज हेतू जानकारी ली. इसके अलावा, मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने कहा कि बच्चों को माइनर फीवर है, अफवाह फैलने के बाद आसपास के स्कूल के बच्चों को भी अस्पताल लाया गया. लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मिड डे मील के सैंपल को SFL टीम एवं ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा जा रहा है.

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250 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ी

जानकारी सामने आ रही है कि भोजन करने के कुछ ही देर बाद 250 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, चक्कर और घबराहट की शिकायत होने लगी, जिससे पूरे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. हालात इतने बिगड़ गए कि शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी बच्चों को महिषी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है. एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों के पहुंचने से अस्पताल में भी भीड़ और तनाव का माहौल बन गया.

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