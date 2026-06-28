Khoon ki Nadi: बिहार के इस जिले में बहती है ‘खून की नदी’? पानी देखते ही कांप जाती है रूह, जानें क्या है खौफनाक सच!

क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसका पानी सफेद या नीला नहीं, बल्कि बिल्कुल गाढ़ा लाल है? बिहार के रोहतास ज़िले में एक ऐसी ही रहस्यमयी नदी बहती है, जिसे स्थानीय लोग ‘खुनिया नदी’ या ‘खून की नदी’ कहते हैं. पहाड़ियों के बीच से गुजरती इस नदी को देखकर पहली बार में किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. आखिर इस नदी के पानी का रंग इतना लाल क्यों है? क्या इसके पीछे कोई प्राचीन रहस्य है, कोई अनदेखी शक्ति या फिर विज्ञान का कोई अनोखा चमत्कार? आइए, रोहतास के इस अद्भुत और रोमांचक सफर पर चलते हैं और जानते हैं इस ‘लाल पानी’ के पीछे का पूरा सच…

कहां है खून की नदी?

यह रहस्यमयी ‘खून की नदी’ कहीं दूर विदेश में नहीं, बल्कि हमारे अपने बिहार के रोहतास ज़िले में है. सासाराम के पास बसे खूबसूरत तिलौथू गाँव की पहाड़ियों के बीच बहने वाली इस खुनिया नदी का नज़ारा ऐसा है कि देखने वाले की एक पल के लिए सांसें थम जाती हैं.

पानी के लाल होने का वैज्ञानिक कारण

शुरुआत में इस नदी का पानी किसी भी दूसरी नदी जैसा ही दिखता है, लेकिन जैसे-जैसे यह आगे बढ़ती है, पानी धीरे-धीरे गहरे लाल रंग का हो जाता है. साथ ही, आस-पास की मिट्टी का रंग भी गहरा लाल हो जाता है. यह कोई चमत्कार नहीं है; इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है. पानी में आयरन (लोहा) की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. जब आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे पानी लाल हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लोहे की छड़ खुली हवा में रहने पर जंग खाकर लाल हो जाती है.

स्थानीय मान्यताएँ क्या हैं?

हालाँकि विज्ञान लाल पानी के पीछे का कारण बताता है, लेकिन स्थानीय लोक-कथाओं में एक गहरा रहस्य छिपा है. ग्रामीणों का मानना ​​है कि इस नदी पर आत्माओं का साया है या यह किसी बुरी घटना का संकेत है. इन कहानियों के बावजूद, यह नदी एक अद्भुत प्राकृतिक अजूबा बनी हुई है जो रोहतास क्षेत्र को एक अनोखी पहचान देती है.

आस-पास घूमने की जगहें

नदी के आस-पास का इलाका प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास से समृद्ध है. माँ तुतलेश्वरी भवानी मंदिर के पास स्थित तुतला भवानी झरना परिवारों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है. रोहतास की पहाड़ियों पर स्थित शानदार रोहतासगढ़ किला, जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था. एक अद्भुत संरचना है जिसे पूरी तरह देखने में लगभग दो घंटे लगते हैं. सासाराम के पास धुआँ कुंड और माँझी कुंड झरने भी हैं, जो मॉनसून के मौसम में बेहद खूबसूरत लगते हैं.