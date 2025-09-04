Home > बिहार > Bihar Road Accident:पटना में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 5 लोगों की मौके पर मौत

Car Accident: टक्कर इतनी जोरदार थी की ट्रक चालक को पता तक नहीं चला और वह करीब 25 मीटर तक कार को घसीटते हुए आगे बढ़ गया। सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम गैस कटर की मदद से कार को काट घायलों को बाहर निकाला गया।

Patna Road Accident
Patna Road Accident

Patna Car Accident: बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने के मिला है। यह घटना पसरा बाजार थाना क्षेत्र के महोली फ्लाईओवर के नीचे बुधवार की देर रात खौफनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार आगे की ओर जा रहे ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार और ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह अंदर में समा गई। उसमें सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि, यह हादसा करीब रात 1 बजे हुआ। मृतकों की पहचान पटना के गोपालपुर निवासी राजेश कुमार (50), संजय कुमार (38), सिपारा निवासी कमल किशोर (38), प्रकाश चौरसिया (35) और मुजफ्फरपुर के सुनील कुमार (30) के रूप में हुई है। सभी लोग फतुहा से परसा बाजार होते हुए पटना की ओर लौट रहे थे।  

ट्रक में जा घुसी कार घिसटते चली गई

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बता दें कि, टक्कर इतनी जोरदार थी की ट्रक चालक को पता तक नहीं चला और वह करीब 25 मीटर तक कार को घसीटते हुए आगे बढ़ गया। सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम गैस कटर की मदद से कार को काट घायलों को बाहर निकाला गया। सभी लोगों को पीएमसीएच अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही पांचों ने दम तोड़ दिया। थानाध्यक्ष मेनका कुमारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। 

औरंगाबाद में ट्रक और ऑटो में हुई जोरदार टक्कर

कुछ ऐसा ही घटना औरंगाबाद से सामने आया है। औरंगाबाद में ट्रक और ऑटो में हुई जोरदार टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में ऑटो चालक समेत 2 की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ऑटो में सवार 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए है। सभी घायलों लोगों को औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मृतकों की पहचान कोसडीहरा गांव निवासी नागेंद्र (33 वर्षीय) और औरंगाबाद के वसीम (25 वर्षीय) के रूप में हुई। घटना एनएच-139 पर ओबरा थाना क्षेत्र के सदीपुर के पास की है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की जांच में जुट गई है।

