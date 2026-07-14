Bihar Ration Card Online Apply: बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! घर बैठे राशन कार्ड के लिए करें अप्लाई; देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

बिहार में उन जरूरतमंद परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है, जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है. राज्य सरकार के निर्देश पर नया राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है. अब लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में लगने की परेशानी से बच सकते हैं. पात्र परिवार घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं. सरकार का मुख्य मकसद खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उन सभी पात्र परिवारों तक पहुंचाना है, जो किसी वजह से अब तक राशन कार्ड से वंचित रह गए हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

बिहार में केवल वही परिवार राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो सरकार की पात्रता (एलिजिबिलिटी) की शर्तों को पूरा करते हैं. ध्यान रखें कि राशन कार्ड के लिए आवेदन परिवार की महिला मुखिया के नाम से ही किया जाएगा.

आवेदन से पहले ये दस्तावेज (Documents) तैयार रखें:

परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड

बिहार का निवास प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू या आवश्यक हो)

महिला मुखिया के नाम पर बैंक पासबुक

पूरे परिवार की एक संयुक्त (जॉइंट) फोटो

विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य हो)

नोट: इन सभी दस्तावेजों को PDF या JPEG फॉर्मेट में स्कैन करके रख लें, क्योंकि इन्हें पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

घर बैठे नए राशन कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन?

1. ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें

सबसे पहले बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां आपको ‘Apply for Online RC’ का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

इसके बाद आप ‘जन परिचय’ पोर्टल पर पहुंच जाएंगे. यहाँ अपना मोबाइल नंबर और बाकी जरूरी जानकारियां भरकर अपना एक नया अकाउंट (रजिस्ट्रेशन) बना लें.

2. लॉग इन करें और फॉर्म भरें

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद पोर्टल पर लॉग इन करें और ‘Apply New Ration Card’ के विकल्प को चुनें.

अब अपनी सहूलियत के हिसाब से ग्रामीण (Rural) या शहरी (Urban) क्षेत्र को चुनें. इसके बाद महिला मुखिया का नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की पूरी जानकारी सही-सही भरें.

3. परिवार के सदस्यों की जानकारी जोड़ें

इसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों के नाम, उनकी उम्र, मुखिया से उनका संबंध और उनके आधार नंबर फॉर्म में दर्ज करें.

ध्यान रहे कि फॉर्म में भरी गई जानकारी हुबहू आधार कार्ड पर दी गई डिटेल से मेल खानी चाहिए.

4. दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें

अब मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, निवास और आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और परिवार की फोटो) अपलोड कर दें.

फॉर्म को एक बार अच्छी तरह जांच लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, और फिर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद मिलने वाले रसीद नंबर (Acknowledgment Number) को संभालकर रखें.

राशन कार्ड से कटा नाम वापस कैसे जोड़ें?

अगर राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम कट गया है, या फिर परिवार में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना है (जैसे घर में पैदा हुआ बच्चा या शादी होकर आई बहू), तो उसकी सुविधा भी दी गई है.

लेकिन नाम जोड़ने से पहले एक बात का खास ख्याल रखें कि राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों का e-KYC होना अनिवार्य है. जिन लोगों का e-KYC नहीं होगा, उनका नाम लिस्ट से काटा जा सकता है.

नाम जोड़ने के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत:

पुराने राशन कार्ड की फोटोकॉपी

संबंधित सदस्य का आधार कार्ड

बच्चे का नाम जोड़ना हो तो उसका जन्म प्रमाण पत्र

नई नवेली दुल्हन का नाम जोड़ना हो तो मैरिज सर्टिफिकेट और उसके मायके के राशन कार्ड से नाम हटने का सबूत (प्रमाण पत्र)

सुधार के लिए दोनों विकल्प (ऑनलाइन और ऑफलाइन) मौजूद हैं:

लाभार्थी RCMS पोर्टल पर लॉग इन करके ‘Ration Card Modification’ वाले विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं और नाम जोड़ने या सुधारने का काम घर बैठे कर सकते हैं.

अगर ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपने ब्लॉक ऑफिस के RTPS काउंटर या SDO ऑफिस में जाकर ‘प्रपत्र ख’ (Form B) भरकर जमा कर सकते हैं.

आवेदन मिलने के बाद आपूर्ति विभाग के अधिकारी इसकी जांच करेंगे. अगर सब कुछ सही और पात्र पाया जाता है, तो आमतौर पर 15 से 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है या फिर नाम जोड़ दिया जाता है.