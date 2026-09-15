Bihar Daroga Bharti Protest: पटना में एक बार फिर दिखा छात्रों का रौद्र रूप, बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़े आगे

Bihar Daroga Bharti Protest: बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. जहां छात्रों द्वारा दरोगा भर्ती की 1,799 पदों वाली मुख्य परीक्षा और 70वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की जा रही है. सभी छात्रों के जेपी गोलंबर के पास जुटने की खबर सामने आ रही है. पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गए.
#WATCH पटना, बिहार: छात्र बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और BPSC 70वीं परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच व दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं।
मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। pic.twitter.com/XRfzlAq5Pg
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2026
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