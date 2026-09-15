Home > बिहार > Bihar Daroga Bharti Protest: पटना में एक बार फिर दिखा छात्रों का रौद्र रूप, बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़े आगे

Bihar Daroga Bharti Protest: पटना में एक बार फिर दिखा छात्रों का रौद्र रूप, बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़े आगे

Bihar Daroga Bharti Protest: बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया है.

By: Sohail Rahman | Published: September 15, 2026 1:51:59 PM IST

बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का प्रदर्शन जारी
बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का प्रदर्शन जारी


Bihar Daroga Bharti Protest: बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. जहां छात्रों द्वारा दरोगा भर्ती की 1,799 पदों वाली मुख्य परीक्षा और 70वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की जा रही है. सभी छात्रों के जेपी गोलंबर के पास जुटने की खबर सामने आ रही है. पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गए.



खबर अपडेट की जा रही है…

Tags: bihar newshome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं एलिसिया कौर?

September 15, 2026

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026

देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती...

September 14, 2026

क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं...

September 14, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स

September 13, 2026

अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

September 13, 2026
Bihar Daroga Bharti Protest: पटना में एक बार फिर दिखा छात्रों का रौद्र रूप, बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़े आगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Daroga Bharti Protest: पटना में एक बार फिर दिखा छात्रों का रौद्र रूप, बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़े आगे
Bihar Daroga Bharti Protest: पटना में एक बार फिर दिखा छात्रों का रौद्र रूप, बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़े आगे
Bihar Daroga Bharti Protest: पटना में एक बार फिर दिखा छात्रों का रौद्र रूप, बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़े आगे
Bihar Daroga Bharti Protest: पटना में एक बार फिर दिखा छात्रों का रौद्र रूप, बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़े आगे
Bihar Daroga Bharti Protest: पटना में एक बार फिर दिखा छात्रों का रौद्र रूप, बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़े आगे