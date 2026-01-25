आखिर कौन कर रहा लाल यादव की पार्टी को तहस नहस? अपनो पर टूट पड़ीं रोहिणी आचार्य

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद लालू परिवार में खींचतान देखने को मिल रही है. एक बार फिर से परिवार की भीतरी कलह उभरकर सामने आ गई है. अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पार्टी के वर्तमान नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया है. उन्होंने ‘लालूवाद’ की रक्षा और पार्टी की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों पर कई तरह के सवाल उठाए हैं. रोहिणी ने घुसपैठियों का जिक्र किया है. उनका यह बयान एक ऐसे समय में आया है, जब आज पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है. इस बैठक में तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की उम्मीद जताई जा रही है.

रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल

रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि “जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा, हाशिए पर खड़ी आबादी – वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली, खड़ी की गयी पार्टी के लिए निःस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक – आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरवबोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीतिक विरासत व विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेवार लोगों से सवाल करेगा एवं ऐसे लोगों की संदिग्ध – संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा .”

“हक – हकूक की लड़ाई “

रोहिणी ने बिना किसी का नाम लिए आगे लिखा कि “वर्त्तमान की कड़वी , चिंताजनक एवं दुःखद सच्चाई यही है कि आज जनता के हक – हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाने वाली, जन – जन की पार्टी की असली कमान फासीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों – साजिशकर्ताओं के हाथों में है , जिन्हें लालूवाद को तहस – नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है , कब्ज़ा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते भी दिखते हैं. ”

“जवाब देने से मुंह चुराने”

उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए लिखा कि “नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे को सवालों से भागने , सवालों से बचने , जवाब देने से मुंह चुराने, तार्किक – तथ्यात्मक जवाब देने की बजाए भ्रम फ़ैलाने, लालूवाद व् पार्टी की हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार , अभद्र आचरण , अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने की बजाए अपने गिरेबान में झांकना होगा और अगर “वो” चुप्पी साधता है, तो उस पर साजिश करने वाले गिरोह के साथ मिलीभगत का दोष व् आरोप स्वतः ही साबित होता है.”

पटना में अहम बैठक

पटना के होटल मौर्या में रविवार सुबह 11:30 बजे आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है. पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है. इस बैठक की अध्यक्षता लालू प्रसाद यादव करेंगे.