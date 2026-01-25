Home > बिहार > आखिर कौन कर रहा लाल यादव की पार्टी को तहस नहस? अपनो पर टूट पड़ीं रोहिणी आचार्य

आखिर कौन कर रहा लाल यादव की पार्टी को तहस नहस? अपनो पर टूट पड़ीं रोहिणी आचार्य

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है. इस बीच लालू यादव के बेटी रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट खूब बवाल मचा रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: January 25, 2026 10:58:56 AM IST

आखिर कौन कर रहा लाल यादव की पार्टी को तहस नहस? अपनो पर टूट पड़ीं रोहिणी आचार्य


Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद लालू परिवार में खींचतान देखने को मिल रही है. एक बार फिर से परिवार की भीतरी कलह उभरकर सामने आ गई है. अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पार्टी के वर्तमान नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया है. उन्होंने ‘लालूवाद’ की रक्षा और पार्टी की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों पर कई तरह के सवाल उठाए हैं. रोहिणी ने घुसपैठियों का जिक्र किया है. उनका यह बयान एक ऐसे समय में आया है, जब आज पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है. इस बैठक में तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की उम्मीद जताई जा रही है.

You Might Be Interested In

रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल 

रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि “जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा, हाशिए पर खड़ी आबादी – वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली, खड़ी की गयी पार्टी के लिए निःस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक – आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरवबोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीतिक विरासत व  विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेवार लोगों से सवाल करेगा एवं ऐसे लोगों की संदिग्ध – संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा .”

“हक – हकूक की लड़ाई “

रोहिणी ने बिना किसी का नाम लिए आगे लिखा कि “वर्त्तमान की कड़वी , चिंताजनक एवं दुःखद सच्चाई यही है कि  आज जनता के हक – हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाने वाली, जन – जन की पार्टी की असली कमान फासीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों – साजिशकर्ताओं के हाथों में है , जिन्हें लालूवाद को तहस – नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है , कब्ज़ा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते भी दिखते हैं. ” 

You Might Be Interested In

“जवाब देने से मुंह चुराने”

उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए लिखा कि “नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे को सवालों से भागने , सवालों से बचने , जवाब देने से मुंह चुराने, तार्किक – तथ्यात्मक जवाब देने की बजाए भ्रम फ़ैलाने, लालूवाद व् पार्टी की हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार , अभद्र आचरण , अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने की बजाए अपने गिरेबान में झांकना होगा और अगर “वो” चुप्पी साधता है, तो उस पर साजिश करने वाले गिरोह के साथ मिलीभगत का दोष व् आरोप स्वतः ही साबित होता है.”

पटना में अहम बैठक

पटना के होटल मौर्या में रविवार सुबह 11:30 बजे आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है. पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है. इस बैठक की अध्यक्षता लालू प्रसाद यादव करेंगे. 

You Might Be Interested In
Tags: bihar assembly electionlalu yadavPolitical Disputerjdrohini acharyatejashwi yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
आखिर कौन कर रहा लाल यादव की पार्टी को तहस नहस? अपनो पर टूट पड़ीं रोहिणी आचार्य

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आखिर कौन कर रहा लाल यादव की पार्टी को तहस नहस? अपनो पर टूट पड़ीं रोहिणी आचार्य
आखिर कौन कर रहा लाल यादव की पार्टी को तहस नहस? अपनो पर टूट पड़ीं रोहिणी आचार्य
आखिर कौन कर रहा लाल यादव की पार्टी को तहस नहस? अपनो पर टूट पड़ीं रोहिणी आचार्य
आखिर कौन कर रहा लाल यादव की पार्टी को तहस नहस? अपनो पर टूट पड़ीं रोहिणी आचार्य