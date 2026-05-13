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पटना का वो शापित बंगला; जहां कोई भी डिप्टी सीएम पूरा नहीं कर पाए 5 साल, क्या सम्राट चौधरी का अगला नंबर?

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में 5 देशरत्न मार्ग स्थित एक बंगले में जितने भी डिप्टी सीएम रहने आए. वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए. सम्राट चौधरी इसी बंगले में रहकर उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बने हैं.

By: Sohail Rahman | Published: May 13, 2026 2:33:46 PM IST

बिहार का शापित बंगला
बिहार का शापित बंगला


Bihar News: बिहार की राजनीति में एक बंगला पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसके बारे में कहा जाता है कि इस बंगले में अब तक जितने भी उप मुख्यमंत्री रहने आए हैं. सबको असमय इस्तीफा देना पड़ा है. बिहार का उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव, तारकिशोर प्रसाद और सुशील कुमार मोदी को इस बंगले को आवंटित किया गया था. दरअसल, हम 5 देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगले की बात कर रहे हैं. जिसके बारे में बताया जाता है कि इस बंगले में रहने वाले उपमुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए.

साल 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, उसके बाद 2017 में उन्हें उपमुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा.

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2017 में सुशील कुमार मोदी को हुआ अलॉट

2017 में जब एनडीए की सरकार बनी तो ये बंगला सुशील कुमार यादव को अलॉट किया गया. लेकिन कुछ ही महीने बाद बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को बिहार की राजनीति से दूर कर दिया. इसके बाद बीजेपी ने तार किशोर प्रसाद को उपमुख्यमंत्री बनाया. जिसके बाद इस बंगले को तार किशोर प्रसाद को अलॉट किया गया है. उपमुख्यमंत्री के रूप में तार किशोर प्रसाद इसी बंगले में रहे. इसके बाद अचानक एक नाटकीय घटनाक्रम के नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया और तारकिशोर प्रसाद को बंगला खाली करना पड़ा.

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सम्राट चौधरी भी इसी बंगले में रहे

बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी भी उपमुख्यमंंत्री रहते हुए इसी बंगले में रहने आए थे. जब वो इस बंगले में रहने आए तो उन्होंने इस बंगले की दशा और दिशा में बदलाव किया. सम्राट चौधरी ने इसी बंगले में रहते हुए उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया. अब जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इस आवास को 1 अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में मिला दिया गया है. यानी अब यह बंगला भी मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा बन गया है.

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Tags: bihar newshome-hero-pos-4samrat choudhary
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