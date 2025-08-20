Bihar Politics: तेजप्रताप के बयान से बिहार में सियासी भूचाल, ‘एक जयचंद बिहार छोड़कर भागने वाला है आज

Tejpratap Yadav: लालू यादव की पार्टी राजद से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर “जयचंदों” को लेकर बड़ी जानकारी एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पाँच जयचंदों में से एक जयचंद आज बिहार छोड़ने वाला है। तेज प्रताप ने एक दिन पहले ही आकाश यादव को जयचंद कहा था।

बुधवार को तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा- जयचंद आज शाम पटना जंक्शन से अपने पूरे परिवार के साथ भागने की तैयारी कर चुके हैं। चुनाव का समय आ गया है तो मैदान छोड़कर भाग जाना किस बात का संकेत है, आप जनता और मीडिया के बंधु तय करें।

उन्होंने आगे लिखा, कोई भी जयचंद मेरी नज़रों से बच नहीं सकता। धीरे-धीरे, बचे हुए जयचंदों का चेहरा और चरित्र भी जल्द ही सामने आ जाएगा, क्योंकि भगवान के घर देर होती है, पर अन्याय नहीं। मैं सभी मीडिया मित्रों से कहता हूँ कि अलर्ट मोड पर रहें। ये जयचंद पटना एयरपोर्ट, पटना जंक्शन या बस स्टैंड से भी भाग सकते हैं।

तेज प्रताप ने आकाश यादव पर साधा निशाना

इससे पहले, तेज प्रताप ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था- आकाश यादव और कुछ जयचंदों द्वारा मेरी तस्वीर वायरल करना मेरी राजनीति को खत्म करने की साजिश है… लेकिन इन जयचंदों को अभी तक पता नहीं है कि मेरा नाम तेज प्रताप यादव है। तुम जैसे छोटे लोगों की वजह से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे।

उन्होंने आगे लिखा कि कोई भी जयचंद कितनी भी बड़ी साजिश रच ले, हमें कभी नहीं हरा पाएगा। हम अपने संगठन और सोशल प्लेटफॉर्म टीम तेज प्रताप यादव के माध्यम से बिहार की राजनीति में पूरे प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। अब जिसे मुकाबला करना है, वह मैदान में आकर हमसे मुकाबला करे।