Home > बिहार > बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटा युवक, लाइब्रेरी जाते समय भीड़ ने करा दिया ‘पकड़ौआ विवाह’; VIDEO ने मचाया हंगामा

बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटा युवक, लाइब्रेरी जाते समय भीड़ ने करा दिया ‘पकड़ौआ विवाह’; VIDEO ने मचाया हंगामा

Bihar News: बिहार के समस्तीपुर जिले में जबरदस्ती शादी का एक और मामला सामने आया है. घटना शाहपुर पटोरी थाना इलाके की बताई जा रही है. कुछ लोगों ने एक युवक को नशीला पदार्थ खिला दिया था. फिर उसे किडनैप कर लिया और बेहोशी की हालत में उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 11, 2026 7:05:23 PM IST

बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बार फिर ‘पकड़ौआ विवाह'
बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बार फिर ‘पकड़ौआ विवाह'


Bihar News: बिहार के समस्तीपुर जिले में जबरदस्ती शादी का एक और मामला सामने आया है. घटना शाहपुर पटोरी थाना इलाके की बताई जा रही है. कुछ लोगों ने एक युवक को नशीला पदार्थ खिला दिया था. फिर उसे किडनैप कर लिया और बेहोशी की हालत में उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी है. घटना का एक वीडियो सामने आया है और यह सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. युवक ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है.

You Might Be Interested In

युवक को बंधक बनाया गया

वायरल वीडियो शाहपुर पटोरी थाना इलाके के चक्रांजलि गांव का बताया जा रहा है. युवक ने एक वीडियो भी जारी किया है. वीडियो में वह खुद को बंधक बताते हुए मदद की गुहार लगाता दिख रहा है. उसका आरोप है कि उसे 24 घंटे से बंद करके रखा गया है. वायरल वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान नीतीश कुमार (23) के तौर पर हुई है, जो कलेश्वर राय का बेटा है. परिवार वालों के मुताबिक, नीतीश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था. वह लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं आया है. जब परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया, तो पता चला कि गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया है और जबरदस्ती उसकी शादी करा दी है.

बेहोशी की हालत में शादी

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि शादी के दौरान युवक की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाता है. इसके बावजूद, वहां मौजूद लोगों ने उसे संभाला और शादी की रस्में पूरी की. पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया से मिली है. वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है, और तथ्यों की पुष्टि होने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी.

You Might Be Interested In
Tags: bihar newsbihar samastipur pakadu vivahsamastipur Newssamastipur pakadu vivahsamastipur pakadua vivah
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026
बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटा युवक, लाइब्रेरी जाते समय भीड़ ने करा दिया ‘पकड़ौआ विवाह’; VIDEO ने मचाया हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटा युवक, लाइब्रेरी जाते समय भीड़ ने करा दिया ‘पकड़ौआ विवाह’; VIDEO ने मचाया हंगामा
बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटा युवक, लाइब्रेरी जाते समय भीड़ ने करा दिया ‘पकड़ौआ विवाह’; VIDEO ने मचाया हंगामा
बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटा युवक, लाइब्रेरी जाते समय भीड़ ने करा दिया ‘पकड़ौआ विवाह’; VIDEO ने मचाया हंगामा
बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटा युवक, लाइब्रेरी जाते समय भीड़ ने करा दिया ‘पकड़ौआ विवाह’; VIDEO ने मचाया हंगामा