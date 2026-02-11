बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटा युवक, लाइब्रेरी जाते समय भीड़ ने करा दिया ‘पकड़ौआ विवाह’; VIDEO ने मचाया हंगामा

Bihar News: बिहार के समस्तीपुर जिले में जबरदस्ती शादी का एक और मामला सामने आया है. घटना शाहपुर पटोरी थाना इलाके की बताई जा रही है. कुछ लोगों ने एक युवक को नशीला पदार्थ खिला दिया था. फिर उसे किडनैप कर लिया और बेहोशी की हालत में उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी है. घटना का एक वीडियो सामने आया है और यह सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. युवक ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है.

युवक को बंधक बनाया गया

वायरल वीडियो शाहपुर पटोरी थाना इलाके के चक्रांजलि गांव का बताया जा रहा है. युवक ने एक वीडियो भी जारी किया है. वीडियो में वह खुद को बंधक बताते हुए मदद की गुहार लगाता दिख रहा है. उसका आरोप है कि उसे 24 घंटे से बंद करके रखा गया है. वायरल वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान नीतीश कुमार (23) के तौर पर हुई है, जो कलेश्वर राय का बेटा है. परिवार वालों के मुताबिक, नीतीश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था. वह लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं आया है. जब परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया, तो पता चला कि गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया है और जबरदस्ती उसकी शादी करा दी है.

बेहोशी की हालत में शादी

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि शादी के दौरान युवक की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाता है. इसके बावजूद, वहां मौजूद लोगों ने उसे संभाला और शादी की रस्में पूरी की. पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया से मिली है. वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है, और तथ्यों की पुष्टि होने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी.