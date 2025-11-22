Shivdutt Rai: जानिये कौन है शिवदत्त, जिसका बिहार में सरकार बनने के 48 घंटे के भीतर हुआ एनकाउंटर

Shivdutt Rai : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बंपर जीत के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार फिर सत्ता है. इसके साथ ही बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. ताजा कड़ी में शुक्रवार की रात को बेगूसराय जिले में STF और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है. यह पूरी घटना बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना इलाके के शालिग्राम और मल्हीपुर गांव के पास की है. पुलिस के एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय बुरी तरह से घायल हो गया. यहां पर बता दें कि मंत्रालय के बंटवारे में गृह विभाग की जिम्मेदारी BJP के सम्राट चौधरी को मिली है. सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय की कमान संभालते ही बिहार पुलिस की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, बिहार के बेगूसराय जिले में खुफिया सूचना पर शुक्रवार की रात कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय का पुलिस ने एनकाउंटर किया. एनकाउंटर की यह कार्रवाई एसटीएफ और जिला पुलिस ने एकसाथ मिलकर की. बताया जा रहा है कि एसटीएफ को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुख्यात शिवदत्त राय साहेबपुर कमाल थाना इलाके के मल्हीपुर गांव के आस-पास हथियार खरीद के लिए आया था. सूचना मिलने पर STF की टीम मल्हीपुर गांव पहुंची. पुलिस के देखते ही 2 बाइक पर 6 अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में शिवदत्त राय की जांघ में गोली लगी. घायल शिवदत्त राय से पूछताछ के आधार पर एक घर से बड़ी संख्या में हथियार और कैश बरामद हुआ है.

कौन है शिवदत्त?

बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, कई वारदात में शामिल रहे शिवदत्त राय पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, शिवदत्त करीब 2 साल से फरार था. शिवदत्त राय पर तेघड़ा के धनकौल पंचायत के सरपंच पुत्र की हत्या का आरोप है. शिवदत्त पर कई अन्य गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं.

सम्राट चौधरी लगाएंगे अपराध पर लगाम

यहां पर बता दें कि पिछले कुछ महीनों से बिहार में आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ है. नई सरकार में गृहमंत्रालय का जिम्मा सम्राट चौधरी के हाथ में है. ऐसे में बिहार में अपराधों पर लगाम मंत्री के लिए बेहद जरूरी है. इससे उनके साथ साथ बिहार की भी छवि सुधरेगी. सम्राट चौधरी का सख्त मिजाज माना जाता है. ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी अगुवाई में पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी. इसका सुखद परिणाम भी लोगों को जल्द देखने को मिलेगा.