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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे ने चलाईं 30 स्पेशल ट्रेनें; यहां देखें पूरा शेड्यूल

बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए रेलवे ने चलाईं 30 स्पेशल ट्रेनें. कहीं छूट न जाए आपकी ट्रेन, सफ़र पर निकलने से पहले यहां देखें अपने रूट का पूरा शेड्यूल.

By: Shivani Singh | Published: June 16, 2026 8:54:23 PM IST

बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए रेलवे ने चलाईं 30 स्पेशल ट्रेनें
बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए रेलवे ने चलाईं 30 स्पेशल ट्रेनें


Bihar police exam special trains: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा और आखिरी चरण कल, 17 जून को होना है. इस चरण में राज्य के 500 सेंटर्स पर लगभग 5.52 लाख उम्मीदवार परीक्षा देंगे. उम्मीदवारों की भारी भीड़ को देखते हुए, रेलवे ने 16 और 17 जून को 30 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेनें 16 जून को शाम 7 बजे चलनी शुरू होंगी और 17 जून को पूरे दिन अलग-अलग रूट पर चलेंगी. 

बिहार के कई रेलवे स्टेशनों पर उम्मीदवार पहले ही जमा हो गए हैं और अपने-अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने के लिए ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं. गौरतलब है कि परीक्षा के पहले चरण से पहले, ट्रेन की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण उम्मीदवारों ने पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर काफी हंगामा किया था. उस समय कुछ इलाकों में ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई थीं.

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हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने और हवा में फायरिंग करनी पड़ी थी. इसलिए, रेलवे ने परीक्षा से पहले अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया ताकि उम्मीदवारों को कोई परेशानी न हो.

यहाँ उन शहरों की जानकारी दी गई है जिनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं:

  • एक स्पेशल परीक्षा ट्रेन 16 जून को रात 8 बजे पाटलिपुत्र से किशनगंज के लिए रवाना होगी. यह ट्रेन बेगूसराय, खगड़िया, नौगछिया और कटिहार होते हुए किशनगंज पहुँचेगी.
  • एक स्पेशल ट्रेन रात 9 बजे पटना से नरकटियागंज के लिए रवाना होगी. यह पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी और बेतिया होते हुए नरकटियागंज पहुँचेगी. 
  • स्पेशल ट्रेनें रात 10 बजे पाटलिपुत्र से अररिया और रात 11 बजे पाटलिपुत्र से नौगछिया के लिए चलेंगी.
  • एक स्पेशल ट्रेन रात 11:30 बजे पटना से भभुआ के लिए रवाना होगी.
  • यह ट्रेन तारेगना, जहानाबाद, गया, डेहरी-ऑन-सोन और सासाराम होते हुए भभुआ पहुँचेगी.
  • अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 17 जून को सुबह 7:15 बजे पटना और गया के बीच ‘परीक्षा स्पेशल’ ट्रेन चलेगी
  • शाम 6:00 बजे बक्सर से पटना और दोपहर 1:30 बजे बक्सर से दानापुर के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा.
  • किऊल से गया के लिए दोपहर 12:30 बजे और गया से किऊल के लिए शाम 5:30 बजे ‘परीक्षा स्पेशल’ ट्रेनें चलेंगी.
  • राजगीर-बिहारशरीफ रेलखंड पर भी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा.

इसके अतिरिक्त, ‘परीक्षा विशेष’ ट्रेनें निम्नलिखित मार्गों पर चलेंगी: बेतिया से हाजीपुर और पाटलिपुत्र; दरभंगा से हाजीपुर; मधुबनी से सोनपुर; मुजफ्फरपुर से पाटलिपुत्र; समस्तीपुर से सीवान और हाजीपुर; पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्र; सहरसा से हाजीपुर; झाझा से देवघर; औरंगाबाद से गया; हाजीपुर से छपरा; सोनपुर से मुजफ्फरपुर; और नौगछिया से पाटलिपुत्र.

जानिए छात्रों के लिए कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

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