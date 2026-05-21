पत्नी ने की दूसरी शादी, तो पति ने पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग, राज़ खुलते ही उड़ गए सबके होश

Patna Second Marriage Revenge: बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसकी वजह से पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई. दरअसल, पूरा मामला पटना सिटी के चौक थाना इलाके की राजाराम गली का है. जहां लोगों ने देखा कि एक घर से धुआं और आग की लपटें निकल रही थीं. कुछ ही समय के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. लोग घर के अंदर फंस गए थे. कुछ लोग खिड़कियों से मदद की गुहार लगा रहे थे तो कुछ जान बचाने के लिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की बेसब्री से कोशिश कर रहे थे.

जैसे ही इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को मिली. पुलिस आनन-फानन में मौके पर पहुंची. लोगों और पुलिस के संयुक्त प्रयास के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

5 लोग हुए घायल

इस आगजनी की घटना में कुल 5 लोगों के गंभीर रूप से झुलसने की खबर सामने आ रही है. सभी घायलों को आनन-फानन में पटना के एनएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, इलाज के दौरान परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई. शुरुआत में यह घटना एक सामान्य आग लगने की दुर्घटना लग रही थी. लेकिन कहानी में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने हर किसी को चौंका दिया.

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महिला के वर्तमान पति ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर महिला के वर्तमान पति ने जो कहा, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए. दरअसल, महिला के पति गोविंद कुमार ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी. आरोप लगाया गया कि महिला के पहले पति कन्हाई कुमार ने घर में आग लगाई थी.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना किया शुरू

इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया. फुटेज में जो सामने आया उसने इस मामले के पीछे के पूरे रहस्य से पर्दा उठा दिया. पटना सिटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) डॉ. गौरव कुमार के अनुसार, CCTV फुटेज में कन्हाई कुमार खुद झुलसी हुई हालत में दिखाई दिया. जांच में पता चला कि जिस महिला के घर में आग लगी थी, उसने इसी साल अप्रैल में ही गोविंद कुमार से दूसरी शादी की थी.

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शादी का बदला लेने के लिए घर पर लगाई आग

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि कन्हाई कुमार ने इस शादी का बदला लेने के लिए घर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई थी. हालांकि, बदले की आग जलाते समय शायद उसने यह कभी नहीं सोचा होगा कि वह खुद ही उसी आग की लपटों में फंस जाएगा. आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर मौजूद लोगों को संभलने या बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला. पांच लोग झुलस गए, और पूरा परिवार दहशत के साए में डूब गया. फिलहाल आरोपी कन्हाई कुमार भी अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने इलजा के दौरान ही उसे अपने हिरासत में ले लिया है.