खान सर से विवाद के बीच रौशन आनंद पर टूटा दुखों का पहाड़, नेपाल में भाई की संदिग्ध हालत में मौत

Roshan Anand Brother Died: बिहार की राजधानी पटना में मशहूर टीचर खान सर और रौशन आनंद सर के बीच चल रहा विवाद पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है. इस विवाद के कारण ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रौशन आनंद अभी जेल में हैं. वहीं, कई दिनों तक गिरफ्तारी के खतरे का सामना करने के बाद खान सर को अग्रिम ज़मानत मिल गई है.

हालांकि, इस विवाद के बीच नेपाल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है: ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस की वहां मौत हो गई है. प्रिंस, खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के मामले में आरोपी थे.

खान सर के कोचिंग पर हमले का था आरोप

प्रिंस खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के मामले में आरोपी था. इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद वह अपने 6-7 दोस्तों के साथ नेपाल में रह रहा था. देर रात संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई है. घटना की खबर मिलने के बाद रौशन आनंद सर का परिवार नेपाल जा रहा है. प्रिंस पर पहले भी 2021 में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले में शामिल होने का आरोप लगा था.

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प्रिंस के दोस्तों से पूछताछ जारी

हालांकि, मौत की असल वजह का पता नहीं चला है. बताया जा रहा है कि नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में रौशन आनंद सर के भाई की मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्थानीय पुलिस ने होटल में मौजूद दूसरे युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल

रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस की मौत के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. कुछ लोग इसे सोशल मीडिया साजिश का हिस्सा बता रहे हैं तो कुछ लोग आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खान सर की कोचिंग पर हुए हमले और उसके बाद दोनों तरफ से हुए केस के बाद यह मामला लगातार खबरों में बना है.

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