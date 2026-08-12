Bihar Crime: आधी रात आवाज सुनकर पत्नी की टूटी नींद, बेड पर बैठे-बैठे पति कर रहा था ऐसा काम… निकल पड़ी चीख

Bihar Crime: बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले एक डॉक्टर से एक्सटॉर्शन का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक महिला ने पहले डॉक्टर से धमकी की, फिर धीरे-धीरे पैसे ऐंठने शुरू कर दिया. छोटी-मोटी रकम होने की वजह से पहले डॉक्टर बिना कुछ कहे उसकी मदद करता रहा. लेकिन जब आरोपी महिला ने नया कोचिंग सेंटर खोलने के लिए 10 लाख रुपये मांगे तो डॉक्टर ने इतनी बड़ी रकम देने से इन्कार कर दिया. उसके बाद डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी.

इतना ही नहीं, आरोपी महिला ने डॉक्टर को रेप केस में फंसाने की भी धमकी दे डाली. ऐसे में आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला यह है कि मुजफ्फरपुर के एक जोड़े ने पटना के राजीव नगर में रहने वाले एक डॉक्टर से 2.03 करोड़ रुपये ठग लिए. बताया जा रहा है कि इस जोड़े ने डॉक्टर को रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर कई किश्तों में पैसे ऐंठे. पीड़ित डॉक्टर की पत्नी ने इस पूरे मामले पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. आरोपी महिला कोचिंग सेंटर चलाती है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

डॉक्टर की पत्नी ने क्या कहा?

डॉक्टर की पत्नी कविता ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि कोचिंग सेंटर की मालकिन और उसके पति ने 2024 में उनके पति से दोस्ती की, जिसके बाद वाट्सऐप पर बातचीत शुरू हुई. शुरू में महिला ने अपनी मां की इलाज के लिए 20 हजार रुपये की मांग की. इसके बाद उसने अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगे और डॉक्टर पैसे देते रहे. इस दौरान उसने नया कोचिंग इंस्टिट्यूट खोलने के लिए डॉक्टर से 10 लाख रुपये की मांग की.

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रात को अचानक रोने लगा पति

इसके अलावा, कविता ने बताया कि 7 जुलाई की रात मेरे पति अचानक जाग गए और फूट-फूटकर रोने लगे. जब मैंने वजह पूछी तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग की पूरी घटना के बारे में बताई, जिसका वे सामना कर रहे थे. उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा की रहने वाली चांदनी मुझे ब्लैकमेल कर रही है. अब तक करोड़ों रुपये ले चुकी है. अब फिर से 10 लाख रुपये की मांग कर रही है. जब मैंने पैसे देने से इन्कार कर दिया तो वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.

रेप केस में फंसाने की दी धमकी

कविता के मुताबिक, जब डॉक्टर ने पैसे देने से मना किया तो नवंबर 2025 में एक दिन चांदनी और उसका पति निखिल मेरे पति को मुजफ्फरपुर मुशहरी स्थित कार्यालय के पास बुलाया. एक ‘सेल्फी फोटो’ का हवाला देते हुए चांदनी ने पति को धमकाया कि पहले जैसे पैसा नहीं देते रहे तो रेप केस में फंसा देंगे. इससे आपकी नौकरी और प्रतिष्ठा दोनों चली जाएगी.

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