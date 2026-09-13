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Patna Crime: गेस्ट हाउस में पिछले 6 महीने से चल रहा था देह व्यापार, बंद कमरों में रंगरलियां मना रहे थे लड़के-लड़कियां, पुलिस की छापेमारी में खुला पोल

Patna Crime: बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके में पिछले 6 महीने से देह व्यापार का धंधा चल रहा है. पुलिस की छापेमारी में 4 लड़कियों और एक लड़के को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. पुलिस की जांच जारी है.

By: Sohail Rahman | Published: September 13, 2026 9:04:16 AM IST

बिहार की राजधानी पटना में गेस्ट हाउस में चल रहा था घिनौना काम
बिहार की राजधानी पटना में गेस्ट हाउस में चल रहा था घिनौना काम


Patna Rajiv Nagar Incident: बिहार की राजधानी पटना में गेस्ट हाउस की आड़ में कथित रूप से चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने राजीव नगर के घुड़दौड़ इलाके में एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की थी. इस दौरान सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ. पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 4 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया और गेस्ट हाउस में मौजूद सभी कमरों की तलाशी ली गई. इस दौरान कई आपत्तिजनक सामग्रियों के बरामद होने की खबर सामने आ रही है.

हालांकि, छापेमारी की भनक लगते ही गेस्ट हाउस का मालिक और कर्मचारी पिछले रास्ते से फरार होने में कामयाब रहे.

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पिछले 6 महीने से मिल रही थीं शिकायतें

पुलिस के मुताबिक, गेस्ट हाउस में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पिछले करीब 6 महीनों से शिकायतें मिल रही थीं. इसके बाद पटना पुलिस और एसएसपी सेल की एसआईयू टीम ने स्थिति पर नजर रखना शुरू किया. पुलिस टीम करीब दो महीने से जानकारी जुटा रही थी और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने की तैयारी कर रही थी. शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि गेस्ट हाउस के अलग-अलग कमरों में कई युवक और युवतियां मौजूद हैं. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और एसआईयू टीम ने अचानक छापेमारी की.

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पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान

पुलिस ने पूरी गेस्ट हाउस बिल्डिंग में तलाशी अभियान चलाया और ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथी मंजिल तक हर कमरे की जांच की. कमरों की तलाशी के दौरान 4 युवतियां और एक युवक मिले, जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि परिसर से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है. इन चीजों की जांच की जा रही है और पुलिस मामले से जुड़े और सबूत जुटा रही है. छापेमारी के दौरान मालिक और कर्मचारी भागने में सफल रहे और पुलिस फिलहाल उनकी तलाश कर रही है.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कथित गतिविधियां कितने समय से चल रही थीं और इनमें कितने लोग शामिल थे. हिरासत में लिए गए लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: bihar newscrime news
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