पटना का वो ‘मनूहस’ सरकारी बंगला, जहां शिफ्ट होते ही गंवानी पड़ी मंत्री की कुर्सी; 5 बार हुआ ऐसा

Bihar Ominous Government Bungalow: बिहार की राजनीति में मनहूस बंगले की चर्चा होती रही है. बिहार की राजधानी पटना के स्ट्रैंड रोड का छह नंबर बंगला फिर से अनलकी साबित हुआ है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश सरकार में ये बंगला आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद साह को मिला था, इसमें शिफ्ट हुए उनको दो महीने ही बीते, सम्राट चौधरी की सरकार बनी और नारायण प्रसाद साह का पत्ता कट गया. इसको लेकर अब ये बंगला फिर से चर्चा में हैं.

इस बंगले से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं. जो इसे मनहूस बनाते हैं. इससे पहले भी इस बंगले में शिफ्ट होते ही कई मंत्रियों को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा है.

मुकेश सहनी और अवधेश कुशवाहा को गंवाना पड़ा मंत्री पद

इससे पहले मुकेश सहनी को भी अपनी मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद यह मिथक फिर से साबित हो गया कि पटना के 6 स्ट्रैंड रोड के बंगला मनहूस है. दरअसल, बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी पशुपालन मंत्री बनने के बाद इसी बंगले में रहने आए थे, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए. इस बंगले के बनने के बाद 2015 में सबसे पहले अवधेश कुशवाहा यहां रहने आए थे; लेकिन सिर्फ दो साल के अंदर ही उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे और उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा.

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आलोक मेहता को छोड़ना पड़ा मंत्री पद

साल 2015 में जब बिहरा में महागठबंधन की सरकार बनी तो आलोक मेहता को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) कोटे से मंत्री बनाया. लेकिन 2017 में यह गठबंधन टूट गया और एक बार फिर महागठबंधन सरकार गिरने के बाद मंत्री आलोक मेहता को अपना पद छोड़ना पड़ा और बंगला खाली करना पड़ा. आलोक मेहता के मंत्री पद से हटने के बाद नीतीश कुमार की सरकार में उनकी जगह मंजू वर्मा ने ली; लेकिन मंत्री बनने के एक साल के अंदर ही कुख्यात ‘बालिका गृह’ (गर्ल्स शेल्टर होम) घोटाला सामने आ गया और 2018 में इस विवाद में शामिल होने के कारण मंत्री मंजू वर्मा को भी इस्तीफा देना पड़ा. एक बार फिर ये बात सच साबित हो गई कि इस बंगले में रहने वाले नेता अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं.

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