Home > बिहार > पटना का वो ‘मनूहस’ सरकारी बंगला, जहां शिफ्ट होते ही गंवानी पड़ी मंत्री की कुर्सी; 5 बार हुआ ऐसा

पटना का वो ‘मनूहस’ सरकारी बंगला, जहां शिफ्ट होते ही गंवानी पड़ी मंत्री की कुर्सी; 5 बार हुआ ऐसा

Bihar Latest News: बिहार की राजनीति में पटना के स्ट्रैंड रोड का छह नंबर बंगला एक बार फिर सुर्खियों में हैं. क्योंकि इसमें शिफ्ट होते ही अब नारायण प्रसाद साह को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा है. इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है.

By: Sohail Rahman | Published: May 10, 2026 12:58:05 PM IST

बिहार का मनहूस सरकारी बंगला, जहां शिफ्ट होते ही गंवानी पड़ती है मंत्री पद की कुर्सी
बिहार का मनहूस सरकारी बंगला, जहां शिफ्ट होते ही गंवानी पड़ती है मंत्री पद की कुर्सी


Bihar Ominous Government Bungalow: बिहार की राजनीति में मनहूस बंगले की चर्चा होती रही है. बिहार की राजधानी पटना के स्ट्रैंड रोड का छह नंबर बंगला फिर से अनलकी साबित हुआ है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश सरकार में ये बंगला आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद साह को मिला था, इसमें शिफ्ट हुए उनको दो महीने ही बीते, सम्राट चौधरी की सरकार बनी और नारायण प्रसाद साह का पत्ता कट गया. इसको लेकर अब ये बंगला फिर से चर्चा में हैं.

इस बंगले से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं. जो इसे मनहूस बनाते हैं. इससे पहले भी इस बंगले में शिफ्ट होते ही कई मंत्रियों को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा है.

You Might Be Interested In

मुकेश सहनी और अवधेश कुशवाहा को गंवाना पड़ा मंत्री पद

इससे पहले मुकेश सहनी को भी अपनी मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद यह मिथक फिर से साबित हो गया कि पटना के 6 स्ट्रैंड रोड के बंगला मनहूस है. दरअसल, बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी पशुपालन मंत्री बनने के बाद इसी बंगले में रहने आए थे, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए. इस बंगले के बनने के बाद 2015 में सबसे पहले अवधेश कुशवाहा यहां रहने आए थे; लेकिन सिर्फ दो साल के अंदर ही उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे और उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा.

यह भी पढ़ें –  तमिलनाडु में बन गई टीवीके सरकार! विजय ने मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ; मंच पर मौजूद रहे राहुल गांधी

आलोक मेहता को छोड़ना पड़ा मंत्री पद

साल 2015 में जब बिहरा में महागठबंधन की सरकार बनी तो आलोक मेहता को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) कोटे से मंत्री बनाया. लेकिन 2017 में यह गठबंधन टूट गया और एक बार फिर महागठबंधन सरकार गिरने के बाद मंत्री आलोक मेहता को अपना पद छोड़ना पड़ा और बंगला खाली करना पड़ा. आलोक मेहता के मंत्री पद से हटने के बाद नीतीश कुमार की सरकार में उनकी जगह मंजू वर्मा ने ली; लेकिन मंत्री बनने के एक साल के अंदर ही कुख्यात ‘बालिका गृह’ (गर्ल्स शेल्टर होम) घोटाला सामने आ गया और 2018 में इस विवाद में शामिल होने के कारण मंत्री मंजू वर्मा को भी इस्तीफा देना पड़ा. एक बार फिर ये बात सच साबित हो गई कि इस बंगले में रहने वाले नेता अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं.

यह भी पढ़ें – HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, इस Direct Link से करें चेक

Tags: bihar newsbihar politics
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर नेचुरल तरीके से बीबी क्रीम कैसे बनाएं?

May 10, 2026

घर में लगाएं ये 5 शुभ पौधे, बदल सकती हैं...

May 10, 2026

क्या कभी चखे हैं दुनिया के सबसे महंगे फल!

May 10, 2026

घर की बालकनी में उगाएं ये फ्रेश सब्जियां

May 10, 2026

पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?

May 10, 2026

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

May 10, 2026
पटना का वो ‘मनूहस’ सरकारी बंगला, जहां शिफ्ट होते ही गंवानी पड़ी मंत्री की कुर्सी; 5 बार हुआ ऐसा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पटना का वो ‘मनूहस’ सरकारी बंगला, जहां शिफ्ट होते ही गंवानी पड़ी मंत्री की कुर्सी; 5 बार हुआ ऐसा
पटना का वो ‘मनूहस’ सरकारी बंगला, जहां शिफ्ट होते ही गंवानी पड़ी मंत्री की कुर्सी; 5 बार हुआ ऐसा
पटना का वो ‘मनूहस’ सरकारी बंगला, जहां शिफ्ट होते ही गंवानी पड़ी मंत्री की कुर्सी; 5 बार हुआ ऐसा
पटना का वो ‘मनूहस’ सरकारी बंगला, जहां शिफ्ट होते ही गंवानी पड़ी मंत्री की कुर्सी; 5 बार हुआ ऐसा