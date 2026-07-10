बिहार में हर घर को देना होगा 1200 का टैक्स? पंचायती राज मंत्री ने कर दिया साफ! जानें दीपक प्रकाश ने क्या कहा?

बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. गांव के परिवारों पर अब हर साल 1,200 का पंचायत टैक्स नहीं लगाया जाएगा. राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ लफ़्ज़ों में कहा है कि सरकार किसी भी कीमत पर आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी. इसके बजाय, पंचायतों की कमाई बढ़ाने के लिए दूसरे रास्ते तलाशे जाएंगे.

दरअसल, 16वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत हर घर से पीने के पानी और साफ-सफाई जैसी सुविधाओं के बदले सालाना 1,200 टैक्स लेने का नियम बनाया गया था. लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है.

शुक्रवार को नालंदा (बिहार शरीफ) के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री दीपक प्रकाश ने यह बात कही. उन्होंने टैक्स के अलावा पंचायत चुनाव, नए ‘पंचायत सरकार भवनों’ और गांवों के विकास से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा कीं.

केंद्र के सामने बिहार ने रखा अपना पक्ष

आम जनता के बीच टैक्स को लेकर चल रही उलझन को दूर करते हुए मंत्री ने कहा, ‘यह सच है कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स लगाने की बात कही थी. लेकिन हमने केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. बिहार की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमने शुरुआत में इससे छूट मांगी है. हमारा स्टैंड साफ है, आम लोगों पर कोई नया वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा.’

टैक्स नहीं, तो कमाई कैसे होगी?

जब टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो पंचायतों का खर्च कैसे चलेगा? इसके जवाब में मंत्री ने एक व्यावहारिक रास्ता सुझाया. उन्होंने कहा कि पंचायतों के पास जो खाली जमीन पड़ी है, उस पर तालाब बनवाकर मछली पालन (फिश फार्मिंग) जैसे बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं. सरकार अभी इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है ताकि गांवों का विकास भी हो और लोगों पर बोझ भी न आए.

मुखिया जी के फंड में बंपर बढ़ोतरी

गांवों के विकास के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है. मंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि जहां 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को 19,500 करोड़ मिले थे, वहीं अब 16वें वित्त आयोग (साल 2026 से 2031 तक) के तहत यह राशि करीब तीन गुना बढ़कर 51,923 करोड़ होने जा रही है. इस भारी-भरकम बजट से मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को गांवों में खुलकर विकास कार्य कराने का मौका मिलेगा.

‘मिनी सचिवालय’ बनेंगे पंचायत भवन

अब ग्रामीणों को छोटे-मोटे कामों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे. राज्य के ‘पंचायत सरकार भवनों’ को अब एक मिनी सचिवालय के रूप में तैयार किया जा रहा है. उदाहरण के लिए, नालंदा जिले के ही 51 पंचायत भवनों में बकायदा पोस्ट ऑफिस का काम शुरू हो चुका है. बहुत जल्द यहां आधार केंद्र भी खुल जाएंगे; इसके लिए कार्यपालक सहायकों की ट्रेनिंग और सर्टिफ़िकेशन का काम तेजी से चल रहा है.