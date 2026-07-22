Bihar Panchayat Rule: बिहार में बदल गए पंचायत के नियम! अब गांव में मकान बनाना पड़ेगा महंगा, इन कामों पर लगेगा टैक्स

सरकार ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने और ग्रामीण इलाकों में बिना किसी रोक-टोक के बन रही इमारतों पर लगाम कसने के लिए पंचायत राज अधिनियम, 2006 में अहम संशोधन करने जा रही है. मंगलवार को विधानसभा में बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक की एक प्रति बांटी गई. इस नए बिल में पंचायतों को नए शुल्क (फीस) वसूलने का अधिकार देने के साथ-साथ गांवों में भवन निर्माण को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस व्यवस्था बनाने के प्रावधान शामिल किए गए हैं. आइए इसे विस्तार से समझते हैं

निजी एजेंसियों और कंपनियों की मनमानी पर लगेगी रोक

यूं तो पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के तहत ग्राम पंचायतों को पहले से ही कुछ टैक्स और शुल्क वसूलने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अब तक विज्ञापनों पर शुल्क लगाने का अधिकार उनके पास नहीं था. इसी का फायदा उठाकर कई निजी एजेंसियां, कंपनियां और संस्थान बिना किसी अनुमति के पंचायत क्षेत्रों में अपने होर्डिंग, बैनर और विज्ञापन लगा देते हैं.

इस संशोधन के लागू होने के बाद, ग्राम पंचायतें ऐसे विज्ञापनों पर एक तय शुल्क वसूल सकेंगी. इससे पंचायतों की अपनी आय (Own Source Revenue – OSR) में बढ़ोतरी होगी और गांव के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त फंड मिल सकेगा.

सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स पर पंचायतें भी ले सकेंगी शुल्क

इस बिल में यह प्रस्ताव भी रखा गया है कि भविष्य में यदि राज्य सरकार किसी नई चीज या सेवा पर टैक्स की अधिसूचना (Notification) जारी करती है, तो पंचायतों को भी उस पर अपना शुल्क या दर तय करने का अधिकार होगा.

इससे पंचायतों को आमदनी के नए साधन विकसित करने का मौका मिलेगा. इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है और बिना किसी नियम-कानून के बड़े-बड़े अपार्टमेंट व इमारतें बन रही हैं, उसे देखते हुए भवन निर्माण को रेगुलेट (नियंत्रित) करने के कड़े नियम भी इसमें जोड़े गए हैं.

पंचायत क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की मिलेगी कानूनी ताकत

वर्तमान में, नगर निगम और नगर परिषद जैसे शहरी निकायों में तो इमारत का नक्शा पास कराने और काम पूरा होने पर ‘पूर्णता प्रमाण पत्र’ (Completion Certificate) लेने की एक पूरी व्यवस्था है, लेकिन पंचायत स्तर पर ऐसा कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है. इसी वजह से कई जगहों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए धड़ल्ले से निर्माण कार्य हो रहा है.

प्रस्तावित संशोधन के तहत, अब पंचायत क्षेत्रों में भी इमारतों का नक्शा पास करने और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का एक उचित सिस्टम (व्यवस्था) बनाया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि गांवों का विकास एक सुनियोजित तरीके से हो जिसमें सड़क, नाली, सीवरेज, पार्क, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाए और अवैध निर्माण पर प्रभावी ढंग से रोक लग सके.

संशोधन के बाद पंचायतें इन चीजों पर शुल्क वसूल सकेंगी: