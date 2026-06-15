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Bihar Panchayat Chunav 2026: 9 चरणों में होगी वोटिंग, घट गईं पंचायतें… जानिए इस बार क्या होने जा रहा खास बदलाव

Bihar Panchayat Chunav 2026: 15 जून की डेडलाइन खत्म! इस बार AI कैमरे और बायोमेट्रिक उड़ाएंगे माफियाओं की नींद. जानें अपनी पंचायत का नया रोस्टर और बड़े बदलाव...

By: Shivani Singh | Published: June 15, 2026 12:44:27 PM IST

Bihar Panchayat Chunav 2026: 15 जून की डेडलाइन खत्म! इस बार AI कैमरे और बायोमेट्रिक उड़ाएंगे माफियाओं की नींद
Bihar Panchayat Chunav 2026: 15 जून की डेडलाइन खत्म! इस बार AI कैमरे और बायोमेट्रिक उड़ाएंगे माफियाओं की नींद


बिहार में इस साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं. चूंकि मौजूदा प्रतिनिधियों (जैसे मुखिया और सरपंच) का कार्यकाल दिसंबर 2026 में खत्म हो रहा है, इसलिए तय समय से पहले यह पूरी चुनावी प्रक्रिया निपटाना बेहद जरूरी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. कोशिश यह है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले ही बिहार के गांव-देहातों में वोटिंग करा ली जाए, ताकि बाद में सुरक्षाबलों की कमी का सामना न करना पड़े. 

आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि इस बार का चुनाव कैसा होगा और इसमें क्या-क्या खास बदलाव होने जा रहे हैं…

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9 चरणों में क्यों होगा चुनाव?

बिहार निर्वाचन आयोग इस बार 9 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की योजना बना रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की सीमित संख्या. आयोग के पास फिलहाल करीब 32,000 EVM हैं. योजना यह है कि इन मशीनों को दो-दो चरणों के हिसाब से जिलों में भेजा जाएगा. यानी, जो EVM पहले चरण में इस्तेमाल होगी, उसे तीसरे चरण में दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा. इसी तरह दूसरे चरण की मशीनों का इस्तेमाल चौथे चरण में होगा. इस बार मल्टी-पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (MPSV मॉडल) का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो खास तौर पर स्थानीय चुनावों के लिए बनी हैं. इनमें एक ‘सिक्योर डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल’ (SDMM) होता है, जिसमें हर चरण के बाद वोटिंग का डेटा अलग से सुरक्षित लॉक कर दिया जाता है.

2011 की जनगणना और सीटों का नया गणित

देश में नई जनगणना का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए 2026 के पंचायत चुनाव भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर ही आधारित होंगे. सीटों का आरक्षण और क्षेत्रों का निर्धारण इसी डेटा से तय होगा.

4,000 से ज्यादा पंचायतों में बदलेगा आरक्षण

इस बार बिहार की 4,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 55,000 से ज्यादा वार्डों में आरक्षण का स्टेटस बदलने जा रहा है. इसका कारण ‘रोटेशन सिस्टम’ है. नियम के मुताबिक, हर दो चुनाव (यानी 10 साल) के बाद आरक्षण की सूची को पूरी तरह बदला जाता है. चूंकि 2016 और 2021 के चुनावों में एक ही जैसा आरक्षण था, इसलिए इस बार यानी 2026 में नया रोस्टर लागू हो रहा है.

  • महिलाओं को 50% आरक्षण: महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी, लेकिन इस बार उनके वार्ड और पंचायतें बदल सकती हैं.
  • कम हो गईं पंचायतें: बढ़ते शहरीकरण की वजह से कई ग्रामीण इलाके नगर निकायों (नगर निगम/नगर परिषद) में शामिल हो चुके हैं. यही वजह है कि 2021 में जहां बिहार में 8,387 ग्राम पंचायतें थीं, वहीं अब यह घटकर 8,053 रह गई हैं.

जरूरी तारीखें और शेड्यूल

चुनाव की आधिकारिक घोषणा (Notification) अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के शुरुआती 15 दिनों में होने की उम्मीद है. फिलहाल आपत्तियों को सुलझाने का काम चल रहा है:

  • 15 जून (आज): जनसंख्या डेटा और आरक्षण से जुड़ी किसी भी तरह की आपत्ति या दावा दर्ज करने का आज आखिरी दिन है.
  • 21 जून: सभी शिकायतों और दावों की जांच के बाद फाइनल गजट जारी कर दिया जाएगा, जिसके तुरंत बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है.

हाई-टेक होगा इस बार का चुनाव: AI और बायोमेट्रिक की एंट्री

इस बार के पंचायत चुनाव को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए गजब की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है:

एक बूथ, छह वोट: हर एक EVM के कंट्रोल यूनिट से 6 बैलेट यूनिट जुड़े होंगे. यानी एक ही पोलिंग बूथ पर जाकर आप मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य समेत 6 अलग-अलग पदों के लिए एक साथ वोट डाल सकेंगे.

फर्जी वोटिंग पर रोक: इस बार बूथों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (अंगूठे का निशान और आंख की पुतली यानी आईरिस स्कैन) की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कोई भी किसी दूसरे के नाम पर फर्जी वोट न डाल सके.

सुपरफास्ट काउंटिंग: गिनती के केंद्रों पर OCR (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन) मशीनें होंगी, जो नतीजों को स्कैन करके सीधे आयोग के सर्वर पर अपलोड कर देंगी. इससे गिनती में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी.

AI कैमरे रखेंगे नजर: मतगणना केंद्रों के सीसीटीवी कैमरों में ‘JARVIS’ नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जोड़ा जाएगा, जो मशीनों के डिस्प्ले और वहां की हर हरकत पर लाइव नजर रखेगा. साथ ही संवेदनशील बूथों की लाइव वेबकास्टिंग होगी, जिसे सीधे पटना मुख्यालय से देखा जा सकेगा.

इसके अलावा, उम्मीदवारों की सुविधा के लिए पर्चा भरने, एफिडेविट की जांच और वोटरों के लिए बूथ ढूंढने जैसे सारे काम डिजिटल पोर्टल्स के जरिए ऑनलाइन भी किए जा सकेंगे.

Tags: bihar panchayat chunav
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